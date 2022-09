Đam Rông: Mở phiên tòa xét xử trực tuyến đầu tiên

Sáng 16/9, Tòa án Nhân dân huyện Đam Rông đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo Dương Văn Công (sinh năm 47 tuổi, ở thôn Đắc Măng, xã Đạ R’sal) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến.



Đây là phiên tòa xét xử trực tuyến đầu tiên tại huyện Đam Rông với 1 điểm cầu Trung tâm tại Tòa án Nhân dân huyện và 1 điểm cầu tại nhà tạm giữ Công an huyện.



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đam Rông, vào khoảng 9 giờ ngày 25/5/2022, tại thôn Đắc Măng, xã Đạ R’sal, Công an huyện đã bắt giữ Công có hành vi giấu trên người 0,2873g ma túy, loại heroin, mục đích để sử dụng.



Trước đó, Công điều khiển xe máy một mình đến khu vực làng Mông ở xã Quảng Hòa, huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông mua ma túy của một đối tượng tên Mì không rõ nhân thân lai lịch. Sau khi mua ma túy, Công về đến đoạn đường vắng thuộc xã Quảng Hòa lấy một ít ma túy sử dụng, số còn lại bỏ vào bao thuốc lá cất vào túi áo khoác và điều khiển xe máy về nhà. Khi đến thôn Đắc Măng thì bị lực lượng Công an huyện Đam Rông kiểm tra và bắt giữ.



Xét xử trực tuyến đối với bị cáo Dương Văn Công về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy



Tại phiên tòa, Công đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Xét thấy đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, Tòa án Nhân dân huyện Đam Rông đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Công 30 tháng tù giam về tội tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép.



Qua việc xét xử trực tuyến nhằm hỗ trợ thay thế xét xử trực tiếp tại tòa án, góp phần giúp nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tòa án, giảm thiểu các chi phí, thời gian đi lại, đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ vụ án. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi công tác cải cách tư pháp ở địa phương.



