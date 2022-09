Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Trung tâm Anh Ngữ Apax Leaders trả lại tiền cho học sinh và dừng mọi hoạt động giáo dục liên quan ở bất cứ địa điểm nào cho đến khi được cho phép.





Tối 23-9, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Đắk Lắk.



Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Đắk Lắk đóng cửa khiến học viên bức xúc



Theo đó, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (Công ty cổ phần Anh ngữ Apax tại Đắk Lắk) thuộc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), do ông Nguyễn Ngọc Thủy là Tổng Giám đốc. Trung tâm thành lập theo quyết định ngày 6-2-2020 và tổ chức hoạt động giáo dục theo giấy chứng nhận ngày 23-4-2020 do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp.



Trung tâm được cấp phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các chương trình: Tiếng Anh Mầm non, Thiếu nhi, Thiếu niên; tiếng Anh phổ thông, giao tiếp; bồi dưỡng và luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.



Công ty cổ phần Anh ngữ Apax hợp đồng với Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam - Chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk để thuê địa điểm cho Trung tâm hoạt động tại tầng 3, Trung tâm thương mại - tòa nhà Vincom Plaza Buôn Ma Thuột, với tổng diện tích hơn 470 m2.



Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm nhưng khu vực mặt bằng tổ chức hoạt động đã bị bên cho thuê niêm phong. Vì vậy, đoàn không kiểm tra được các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Trung tâm.



Theo hồ sơ, trung tâm này có 1 cán bộ quản lý, 2 giáo viên và 5 nhân viên với 134 học viên. Tại thời điểm kiểm tra, trung tâm không thực hiện dạy học trực tiếp như nội dung thông báo và hợp đồng dạy học ban đầu, mà chỉ dạy học theo hình thức trực tuyến.



Từ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trung tâm dừng mọi hoạt động quảng cáo, chiêu sinh, không được tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và các chương trình khác ở bất cứ địa điểm nào cho đến khi được cho phép hoạt động trở lại.



Sở GD-ĐT cũng yêu cầu trung tâm đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận và hoàn trả học phí cho phụ huynh kịp thời khi phụ huynh có yêu cầu trước ngày 30-9. Trung tâm được tiếp tục dạy trực tuyến đối với những học sinh đã đăng ký, đang học và có nhu cầu tiếp tục học, đồng ý học theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian dạy học trực tuyến, hàng tuần trung tâm báo cáo tình hình hoạt động và kết quả giải quyết của trung tâm bằng văn cho Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.



Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Trung tâm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại khi đảm bảo các điều kiện gửi về sở trước 30-10. Sau thời hạn trên, nếu Trung tâm chưa thực hiện, Sở ban hành văn bản đình chỉ hoạt động của trung tâm theo quy định.



Theo ông Đỗ Tường Hiệp, ngoài kết quả kiểm tra nói trên, lãnh đạo Sở cũng yêu cầu thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục của Trung tâm này.



Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, nhiều phụ huynh đã gửi đơn tố cáo đến Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột vì cho rằng Trung tâm Anh Ngữ Apax Leaders "ôm tiền bỏ rơi khách hàng".



Chị Nguyễn Thị Thanh T. (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết tháng 12-2020, chị đóng 25,5 triệu đồng cho trung tâm để cho con theo học. Sau thời gian nghỉ dịch, chị tiếp tục cho con theo học nhưng trung tâm này đã đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của phụ huynh. Hiện số tiền học phí còn lại khoảng 10 triệu đồng và chị T. yêu cầu trung tâm phải hoàn trả.



Trong khi đó, trong thông cáo báo chí, Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax cho rằng trung tâm đang trong quá trình chuyển sang địa điểm mới. Trong quá trình thông báo tới phụ huynh và các học sinh đã xảy ra việc gián đoạn liên lạc dẫn tới một số phụ huynh không nhận được thông tin, gây bức xúc và hiểu lầm không đáng có.

Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)