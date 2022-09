Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện "cò" thủ tục

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với lực lượng Công an giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm tình trạng “cò” thủ tục hành chính (nếu có) để đảm bảo trật tự, an toàn khu vực trước cổng Trung tâm.

Giải quyết tốt cho dân nhưng vẫn còn khuyết điểm

Thống kê của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 65.752 bộ.

Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm là 31.458 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk 33.966 hồ sơ; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 328 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ trả kết quả giải quyết là 61.798 bộ. Trong đó, giải quyết đúng và trước hạn 61.789 hồ sơ (đạt tỉ lệ 99,98%). Trong tổng số 9 hồ sơ trễ hẹn, tất cả đều được các cơ quan, đơn vị gửi văn bản xin lỗi...



Người dân đến làm thủ tục, hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Đắk Lắk. Ảnh: T.X

Bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk - nhận định: "Dù hoành thành tốt nhiều chỉ tiêu nhưng thời gian qua, Trung tâm nhận được một số ý kiến chưa hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, đổi căn cước công dân của Công an tỉnh.

Bởi, hiện nay hệ thống cấp căn cước gắn chíp điện tử chưa được triển khai đồng bộ, chưa đáp ứng đủ năng lực tiếp nhận, xử lý thẻ trên toàn quốc. Vì vậy, một số trường hợp, thời gian trả kết quả kéo dài hơn so với quy định.

Mặc dù, các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức nhưng vẫn còn tình trạng một số hồ sơ giải quyết quá hạn.

Đối với giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, đổi căn cước công dân của Công an tỉnh, vẫn còn một số ý kiến chưa hài lòng về thời gian trả kết quả kéo dài hơn so với quy định, ảnh hưởng đến nhu cầu của công dân".

Bà Tâm cho biết: "Riêng đối với lĩnh vực Y tế, một số thủ tục hành chính quá hạn để công dân, tổ chức phản ánh nhiều lần nhưng chưa thực hiện xin lỗi bằng văn bản theo quy định.

Vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn tại một số cơ quan, đơn vị. Phần lớn do một số hồ sơ thủ tục Lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp trễ hạn do Bộ Tư pháp chưa trả. Một số thủ tục của Sở Kế hoạch và Đầu tư trễ hạn do các đơn vị chưa góp ý…

Trình độ công nghệ thông tin của một số công dân còn thấp. Bên cạnh đó, một số người dân, doanh nghiệp vẫn giữ thói quen và thoả hiệp với cách làm việc của mô hình cũ, ngại tiếp cận công nghệ thông tin trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4".

Phấn đấu nâng tỉ lệ hài lòng của người dân

Theo bà Tâm: Từ nay đến cuối năm, đơn vị phấn đấu nâng tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99% trở lên. Số thủ tục hành chính trong thời hạn giải quyết theo quy định bị trả lại ở tỉ lệ thấp nhất và tỉ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm tăng cao hơn nữa.

Việc quan trọng nhất trong thời gian tới đó là hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn. Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra giải quyết hồ sơ trễ hạn theo quy định.



Cán bộ Trung tâm Hành chính công Đắk Lắk hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: T.X

"Trung tâm cũng tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo khang trang, hiện đại, đồng bộ nhằm phục vụ cho người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính kết hợp xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc yêu cầu chi phí ngoài quy định đối với người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ.

Đơn vị khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong việc nộp hồ sơ. Đặc biệt, Trung tâm cũng sẽ phối hợp với lực lượng Công an giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm tình trạng “cò” thủ tục hành chính (nếu có) để đảm bảo trật tự, an toàn khu vực trước cổng", bà Tâm nói.