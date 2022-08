"Ôm" 21 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng, gã đàn ông bị Công an bắt giữ tại Đà Lạt

(GLO)- Nguyễn Văn Lâm là nhân viên một ngân hàng tại TP. Đà Nẵng. Lợi dụng sự tin tưởng này, từ tháng 10-2018 đến tháng 3-2019, Lâm làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền 21 tỉ đồng của bà T. và 15 người khác, đa số nằm trong hội chị em chuyên làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.





Bị can Nguyễn Văn Lâm. Ảnh nguồn Baogiaothong

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng di lý bị can Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về Đà Nẵng để điều tra vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng.



Theo điều tra, Nguyễn Văn Lâm là nhân viên một ngân hàng lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Năm 2017, lợi dụng vị trí công tác Lâm móc nối với bà N.B.T. (48 tuổi, trú đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để làm các thủ tục đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu. Lâm và bà N.B.T. giới thiệu nhiều mối khách hàng cho nhau, giải quyết các nhu cầu vay vốn của khách hàng để kiếm tiền chênh lệch.



Ban đầu, Lâm làm việc uy tín nên bà T. tin tưởng, giao cho Lâm làm việc cùng em trai của mình là N.X. (45 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).



Lợi dụng sự tin tưởng của bà T., trong khoảng thời gian từ tháng 10-2018 đến 3-2019, Lâm đã làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền 21 tỉ đồng của bà T. và 15 người khác rồi bỏ trốn.



Ngoài ra, Lâm lừa đảo lấy 4 sổ đỏ của người khác để thế chấp vay vốn cho bà T., chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.



Tháng 10-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lâm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã đối tượng.



Đến khuya 5-8, Đội Truy nã truy tìm-Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ Lâm tại TP. Đà Lạt sau 5 năm lẩn trốn.



GIA BẢO (tổng hợp)