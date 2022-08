Nhóm người "đánh úp" tiệm vàng ở Đắk Nông, TP HCM, Đồng Nai

Với thủ đoạn vào hỏi mua vàng, USD rồi chuyển tiền trong tương lai, 2 người phụ nữ đã lừa đảo nhiều tiệm vàng ở TP HCM, Đồng Nai và Đắk Nông.





Chiều 9-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên (SN 1986) và Nguyễn Thị Bích (SN 1976, cùng ngụ TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Đăng Cát Tiên tại cơ quan điều tra



Theo kết luận điều tra, ngày 7-5, Tiên và Bích đã đến tiệm vàng K.V (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) hỏi mua vàng và USD. Sau đó, 2 đối tượng yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán.



Lúc này, các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền trong tương lai vào tài khoản chủ tiệm vàng. Khi ngân hàng gửi thông báo đã xác lập yêu cầu chuyển tiền trong tương lai, 2 đối tượng đưa cho tiệm vàng xem lướt qua rồi nhanh chóng bỏ đi, chiếm đoạt tổng giá trị hơn 85 triệu đồng.



Với thủ đoạn tương tự, ngay sau khi rời khỏi tiệm vàng K.V., đối tượng Bích đến tiệm vàng K.V.C. (thị trấn Đắk Mil) hỏi mua vàng và chiếm đoạt tổng trị giá hơn 44 triệu đồng. Chưa dừng lại, đối tượng Bích tới tiệm vàng N.B. (thị trấn Đắk Mil) tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, do kiểm tra tài khoản chưa nhận được số tiền hơn 27 triệu đồng, chủ tiệm vàng không đồng ý giao vàng.





Đối tượng Nguyễn Thị Bích khai nhận hành vi của mình





Cùng thời gian trên, đối tượng Tiên đến tiệm vàng K.L. (ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để lừa đảo chiếm đoạt vàng và USD với tổng số tiền 44 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa nhận được tiền và biết được thông tin lừa đảo, chủ tiệm vàng đã giữ đối tượng, bàn giao cho lực lượng công an.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, với phương thức, thủ đoạn tương tự, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2022, Tiên và Bích đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều tiệm vàng ở TP HCM và Đồng Nai với trị giá hàng trăm triệu đồng.

