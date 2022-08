Kon Tum: Một thanh niên bị vây đánh bất tỉnh cạnh trụ sở ủy ban huyện

Công an H.Đăk Hà (Kon Tum) đang điều tra vụ một nam thanh niên bị nhiều người vây đánh đến bất tỉnh ngay cạnh các trụ sở cơ quan nhà nước.





Sáng 30.8, một cán bộ Công an TT.Đăk Hà (H.Đăk Hà) cho biết đang xác minh vụ một thanh niên bị một nhóm người vây đánh đến bất tỉnh ngay cạnh các trụ sở cơ quan quan nhà nước. Tuy nhiên cán bộ này từ chối cung cấp thông tin ban đầu với lý do không đủ thẩm quyền phát ngôn và lãnh đạo Công an TT.Đăk Hà bận đi họp.



Khu vực xảy ra vụ việc nằm cạnh trụ sở UBND H.Đăk Hà. Ảnh: Đức Nhật



Trước đó, tối 29.8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhiều người dùng gậy gộc vây đánh. Bị nhiều người tấn công, thanh niên này vùng chạy nhưng không thành. Nam thanh niên bị đánh gục xuống đất nhưng những kẻ côn đồ vẫn không buông tha.



Điều đáng nói, hiện trường xảy ra vụ việc nằm bên cạnh trụ sở UBND H.Đăk Hà, trụ sở Huyện ủy Đăk Hà và cách không xa là trụ sở Công an H.Đăk Hà.



Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt like, bình luận chia sẻ. Trong đó có nhiều bình luận đặt câu hỏi lực lượng công an ở đâu khi vụ ẩu đả diễn ra.



Một người dân sống gần khu vực này cho biết, vụ việc diễn ra lúc 20 giờ ngày 29.8, nhiều thanh niên dùng gậy gộc lao vào hành hung một nam thanh niên. Vụ việc chỉ dừng lại khi nam thanh niên bị hành hung đã bất tỉnh. Sau đó khoảng 20 phút, đám đông mới giải tán.



Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra ngay trung tâm huyện, cách trụ sở công an chỉ vài trăm mét dấy lên lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.





Vụ việc chỉ dừng lại khi nam thanh niên bị hành hung đã bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip



Sáng 30.8, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Công an H.Đăk Hà để tìm hiểu về vụ việc. Tuy nhiên, cán bộ trực ban cho biết lãnh đạo đơn vị đã đi họp và hẹn phóng viên qua... lễ Quốc khánh 2.9 thì đến đăng ký làm việc.

Theo Đức Nhật (TNO)