Đak Lak: Kiểm tra 5 quán bar, phát hiện 21 người dương tính với ma túy

(GLO)- Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) vừa phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 quán bar trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở kinh doanh này và có nhiều người dương tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4-8, Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đội kiểm tra liên ngành trật tự, văn hóa-xã hội thành phố và Công an tỉnh Đak Lak huy động hơn hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 5 quán bar trên địa bàn thành phố gồm: Friends Beer-Club (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi), Monaco Beer-Club (đường Lý Thái Tổ, phường Tân An), Bar Liberty (đường Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi), Diamond Beer Club (đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi) và Cơ sở Tuấn Vũ (hẻm 20, đường Ngô Quyền, phường Tân An).

Tại thời điểm kiểm tra, 5 cơ sở đều đang hoạt động với hơn 400 khách. Trong số đó, 3 cơ sở có vũ công đang biểu diễn, MC dẫn chương trình và DJ chỉnh nhạc.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại quán bar Monaco Beer-Club ở đường Lý Thái Tổ, phường Tân An. Ảnh: vov.vn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số vi phạm như: hầu hết các cơ sở đều không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ rượu, bia, thuốc lá; 4 cơ sở không có hồ sơ hợp đồng lao động cho nhân viên; vi phạm các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 21 trường hợp khách và nhân viên dương tính với chất ma túy. Trong đó 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bắt khẩn cấp đối tượng này để điều tra.

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những cơ sở có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.