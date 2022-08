Đà Lạt: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 30 gói heroin

(GLO)- Ngày 7-8, Công an Phường 4 phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Đà Lạt bắt giữ 2 đối tượng Vũ Ngọc Lâm (39 tuổi, trú tại phường 4, TP. Đà Lạt) và Quách Xuân Bình (24 tuổi, trú tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đang tàng trữ trái phép 30 gói heroin.





2 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đ.T/Lâm Đồng online

Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 7-8, Công an phường 4 (TP. Đà Lạt) tuần tra, mật phục đoạn đường đi vào khu Dinh 3 Bảo Đại (phường 4, TP. Đà Lạt) phát hiện 2 đối tượng trên có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.



Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trong thắt lưng quần của Vũ Ngọc Lâm có 10 gói ni lông nhỏ nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trên người Quách Xuân Bình có 20 gói nhỏ nghi là chất ma túy.



Cả Lâm và Bình đều khai nhận đó là chất ma túy heroin do các đối tượng mua về để sử dụng.



Trên cơ sở đó, Công an phường 4 đã phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Đà Lạt tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại chỗ; đồng thời, tạm giữ Vũ Ngọc Lâm và Quách Xuân Bình cùng tang vật liên quan để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



GIA BẢO (tổng hợp)