Chủ video nói xấu người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

(GLO)- Ngày 22-8, Nguyễn Hoàng Minh (23 tuổi) bị Công an Lâm Đồng xử phạt 10 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử theo điểm a, khoản 1, Điều 101 NĐ15/CP.

Làm clip chê bai người miền Trung, chủ tài khoản TikTok bị Công an triệu tập

Đây là mức xử phạt hành chính cao nhất của khung vì chủ kênh Tiktok Hoàng Minh có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm nhiều lần, mức độ phát tán thông tin sai sự thật rộng rãi, bị dư luận lên án, bức xúc.

Đại diện Phòng PA05 tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản tiktoker Hoàng Minh nói xấu người miền Trung. Ảnh: Cơ quan Công an

Ngoài video cắt ghép với nội dung tiêu cực, nói xấu người miền Trung, Hoàng Minh còn nhiều lần thực hiện nhiều video có nội dung sai sự thất khác nhau đăng tải lên kênh Tiktok và gây ra nhiều tranh cãi.

Ngay sau khi tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ kết quả xử lý đến Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để tiếp tục làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hoàng Minh trước đây.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)