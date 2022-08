Bảo Lộc có 3 chương trình hưởng ứng Festiaval Hoa Đà Lạt 2022

Theo kế hoạch, TP Bảo Lộc sẽ có 3 chương trình hưởng ứng Festiaval Hoa Đà Lạt 2022, gồm: Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ; Hội chợ thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương và Chương trình Countdown 2023.



Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2022 lần thứ IX - năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10/12/2022 (thứ Bảy) tại Quảng trường 28/3, TP Bảo Lộc. Chương trình này do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và công ty tổ chức sự kiện chủ trì thực hiện với sự phối hợp của một số đơn vị có liên quan.



Hội chợ thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ diễn ra trong tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Bảo Lộc. Hội chợ do Sở Công thương Lâm Đồng chủ trì thực hiện nhằm gắn kết các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa của TP Bảo Lộc và các địa phương trong và ngoài tỉnh trưng bày, giới thiệu các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất trà, tơ lụa, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.



Chương trình Countdown 2023 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31/12/2022 tại Quảng trường 28/3, TP Bảo Lộc. Đây là chương trình nghệ thuật đếm ngược (countdown) đón chào năm mới 2023 với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc trên địa bàn. Chương trình này do Công ty TNHH Mỹ Phẩm Xuân Trang phối hợp với các đơn vị thực hiện.



Ngoài các chương trình trên, UBND thành phố khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các hoạt động để hưởng ứng chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2022 lần thứ IX - năm 2022 phù hợp với nhiệm vụ hoạt động của đơn vị trong năm 2022.



Ngoài ra, UBND TP Bảo Lộc cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an ninh trật tự… đảm bảo cho các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch chung của UBND tỉnh, qua đó tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về các hoạt động ngành nghề của địa phương Bảo Lộc, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất và con người vùng Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc.



Theo HOÀNG SANG (LĐ online)