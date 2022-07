Vụ con 3 tuổi còn sống, mẹ làm giấy khai tử: Cán bộ xin rút kinh nghiệm

Sau sự việc mẹ ruột khai tử cho con dù cháu bé vẫn đang còn sống, chị T.T.N.P. (SN 1990, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, những cán bộ có liên quan, để xảy ra sai sót hiện chưa bị truy cứu trách nhiệm, xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào.



Giấy khai tử của bà T.T.N.P xin cơ quan chức năng làm cho con trai. Ảnh: T.X





Ngày 12.7, ông Phạm Đình Trung - Chủ tịch UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Liên quan đến vụ việc con trai 3 tuổi còn sống nhưng người mẹ vẫn làm giấy khai tử xảy ra hồi tháng 5 vừa qua, đơn vị vẫn chưa tiến hành xử lý kỷ luật các cán bộ vi phạm (những người trực tiếp làm các thủ tục pháp lý liên quan - PV).



Trước đó, tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường và chị Cao Lương Mỹ Linh (cán bộ hợp đồng phụ trách mảng tư pháp - hộ tịch) viết bản kiểm điểm. Những người này tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm".



Được biết, chị Cao Lương Mỹ Linh là người trực tiếp được giao công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã giúp bà T.T.N.P làm giấy khai tử cho con trai dù cháu bé vẫn còn sống. Còn ông Nhạ là người đóng dấu đỏ xác nhận.



Theo ông Trung, chị Linh đang là cán bộ hợp đồng nên quá trình làm việc cũng có sự sai sót. Ngoài ra, đây là sự việc không ai mong muốn. Đơn vị sẽ họp bàn trình HĐND phường, cơ quan đoàn thể phương án xử lý kỷ luật những người có liên quan đến vụ việc này.



Trước đó, ngày 26.5, UBND TP.Buôn Ma Thuột có quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đối với cháu N.H.L (SN 2019). Trong đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tân An, cán bộ hợp đồng nêu trên làm rõ trách nhiệm trong công tác đăng ký hộ tịch tại địa phương theo đúng quy định hiện hành.



Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những người trực tiếp liên quan, để xảy ra sai sót vẫn chưa bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào.



Theo thông tin PV báo Lao Động nắm được, quá trình làm việc chị Cao Lương Mỹ Linh đã có nhiều lần to tiếng, ứng xử thiếu khiếm nhã đối với người dân khi họ đến liên hệ làm việc.



"Đúng là có vấn đề này, chị Linh đã có nhiều lần nóng nảy, lớn tiếng với người dân và được tôi nhắc nhở, chấn chỉnh liên tục", ông Trung nhấn mạnh.



Như Báo Lao Động đã thông tin, vào tháng 5.2022, bà T.T.N.P đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (SN 2019, con trai bà P.).



Bà P khai, cháu L. mất vào lúc 18h30' ngày 4.5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11.5.



Đến tối 19.5, bất ngờ người bố của cháu L. đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.



Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N.H.L đang sinh sống trong một gia đình tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.



Sau đó, đầu tháng 6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà T.T.N.P. (SN 1990, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) vì đã có hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống.



UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp.



