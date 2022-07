Tung tin bị cướp tài sản để trốn nợ

Ngày 15/7, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm việc Đặng Quốc Thái (20 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi tung tin giả bị cướp tài sản trên địa bàn.



Thái chỉ vị trí giấu chiếc ví của mình



Trước đó, khoảng 17 giờ 55 phút ngày 14/7, trực ban Công an huyện Đạ Tẻh nhận tiếp nhận tin báo từ Đặng Quốc Thái về việc anh này bị cướp tài sản trên đoạn đèo Con Ó thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh.



Theo anh Thái, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, khi đang đi xe máy đi một mình qua đoạn đèo trên thì bị 2 người đàn ông đi bộ, đeo khẩu trang bịt mặt tiếp cận, dùng dao Thái Lan, tuýp sắt kề vào cổ, đe dọa rồi cướp đi 1 ví da. Anh Thái cũng cho biết bên trong có một số giấy tờ tuỳ thân và số tiền mặt khoảng 16 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ việc, 2 đối tượng bỏ chạy vào vườn điều bên cạnh đường.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh một mặt phân công một tổ trinh sát, phối hợp cùng Công an xã Mỹ Đức tiếp cận hiện trường, khẩn trương truy bắt nghi phạm; mặt khác, tiếp tục xác minh thông tin từ anh Thái cung cấp để làm rõ nhân dạng của các nghi phạm.



Từ thông tin hiện trường kết hợp với các biệp pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định thông tin mà anh Thái cung cấp có nhiều mâu thuẫn. Đáng chú ý, khi được hỏi kỹ về các tình tiết sự việc, điều tra viên nhận thấy trong lời khai có nhiều dấu hiệu không trung thực, không phù hợp với quy luật khách quan.



Song song với quá trình trên, qua trao đổi nghiệp vụ với Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Đạ Tẻh cũng làm rõ được nhân thân lai lịch của Đặng Quốc Thái. Theo đó, Thái làm nghề mua bán phụ tùng xe, nhưng gần đây hoạt động thất thường, có dấu hiệu giao lưu với các đối tượng tiền án, tiền sự trên địa bàn. Thái còn đam mê cờ bạc và có dấu hiệu liên quan tới ma túy. Bản thân đang bị các chủ nợ tìm và gây áp lực. Qua test nhanh, Thái cũng cho kết quả dương tính với ma túy đá.



Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện, các điều tra viên đã đấu tranh, làm rõ những nghi vấn và mâu thuẫn trong lời khai của Đặng Quốc Thái. Đến sáng 15/7, Thái đã thừa nhận do nợ một số người ở Đồng Nai với số tiền 335.000.000 đồng. Đến hạn trả tiền, không có khả năng chi trả nên Thái đã nghĩ cách bịa ra vụ cướp với mục đích xin giãn thời gian trả nợ. Thái chọn đèo Con Ó để tung tin cướp giả vì đoạn đường này không có người ở và ít xe cộ qua lại.



Theo LÊ TIẾN (LĐ online)