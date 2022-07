Tìm được của rơi nhờ Zalo an ninh

Sáng 10/7, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bàn giao 5,5 triệu đồng cho ông Trần Tiến Dũng (SN 1964, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).





Theo đó, vào ngày 8/7/2022, trên đường đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (phường. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) ông Trần Tiến Dũng đã làm một chiếc rơi bọc bên trong có 5,5 triệu đồng tiền mặt. Những tưởng số tiền đã mất không thể tìm lại được, tuy nhiên qua theo dõi trang Zalo Công an TP. Buôn Ma Thuột có đăng tải thông tin anh Trần Quang Khải, (SN. 2000, hiện là sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột) nhặt được số tiền trên và đã bàn giao cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột trao trả lại cho người đánh mất, vợ chồng ông Trần Tiến Dũng đã liên hệ cơ quan công an để xác minh, nhận lại tài sản.



Vợ chồng ông Trần Tiến Dũng nhận lại số tiền đánh rơi tại cơ quan công an.



Thời gian qua, thực hiện mô hình “Kết nối mạng xã hội – bình yên cho mỗi gia đình”, thông qua trang Zalo an ninh, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận nhiều tin báo có giá trị từ quần chúng nhân dân, đồng thời cũng đã đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính,.. qua đó đã trở thành kênh thông tin hữu ích cho người dân.

Theo Hồng Chuyên (baodaklak)