Thưởng nóng Đội CSHS Đà Lạt bắt gọn nhóm trộm tài sản du khách

Lãnh đạo TP.Đà Lạt thưởng nóng Đội CSHS Đà Lạt vì nhanh chóng bắt gọn nhóm đạo chích từ Đồng Nai lên Đà Lạt gây ra hàng chục vụ trộm ví, điện thoại của du khách.





Chiều 4.7, lãnh đạo TP.Đà Lạt tiến hành khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an TP.Đà Lạt đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt gọn nhóm 6 đạo chích thuê ô tô từ Đồng Nai lên Đà Lạt gây ra hàng chục vụ móc túi du khách. Lãnh đạo TP.Đà Lạt thưởng nóng Đội CSHS số tiền 10 triệu đồng.





Lãnh đạo TP.Đà Lạt khen thưởng đột xuất Đội CSHS Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên



Lãnh đạo TP.Đà Lạt ghi nhận, đánh giá cao sự mưu trí, trách nhiệm của lực lượng Công an TP.Đà Lạt trong chuyên án nói trên, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt giúp du khách yên tâm đến tham quan nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt, nhất là dịp hè cao điểm.





Lê Thị Thu Ba một trong những kẻ chủ mưu của nhóm đạo chích từ Đồng Nai lên Đà Lạt trộm tài sản của du khách. Ảnh công an cung cấp



Như Thanh Niên đã phản ánh, trưa 2.7, Công an TP.Đà Lạt liên tục nhận được tin báo về việc nhiều du khách bị mất điện thoại, ví khi đang đi tham quan du lịch tại TP. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt, hàng chục tổ trinh sát thuộc Đội CSHS và Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.Đà Lạt) được huy động, hóa trang vào các khu, điểm du lịch đeo bám các nghi can có dấu hiệu khả nghi.





Lê Thị Bạch Tuyết cầm đầu nhóm đạo chích. Ảnh công an cung cấp



Chỉ sau 36 tiếng đồng hồ, Công an TP.Đà Lạt tóm gọn nhóm 6 đạo chích thuê ô tô đi từ Đồng Nai lên Đà Lạt để hành nghề gồm: Lê Thị Bạch Tuyết (44 tuổi), Lê Thị Thu Ba, (50 tuổi), Thái Văn Hiệp, (48 tuổi), Hoàng Anh Duy (59 tuổi), Lê Thanh Hải (37 tuổi) và Phan Văn Lâm (48 tuổi), đều ngụ tỉnh Đồng Nai. Tang vật, cơ quan công an thu giữ gồm 1 xe ô tô con, 26 chiếc điện thoại, 1 túi xách cùng 50 triệu đồng trên người các nghi can.



Tang vật ô tô nhóm đạo chích thuê để lên Đà Lạt hành nghề trộm ví, điện thoại của du khách. Ảnh Công an cung cấp



Công an Đà Lạt xác định Thu Ba, Bạch Tuyết và Hiệp là 3 nghi can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm “đạo chích”. Lực lượng công an xác định hầu hết nhóm “đạo chích” này đều có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản và ma túy.



Trung tá Phan Nhật Vũ, Đội trưởng đội CSHS Công an Đà Lạt cho biết sau khi Báo Thanh Niên đăng tin, đã có một số bị hại của nhóm đạo chích này liên hệ trình báo cụ thể vụ việc, địa điểm mất tài sản. Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án. Du khách và người dân có thể trình báo hoặc gọi điện số 02633.836.566 để được hỗ trợ giải quyết.

Theo Lâm Viên (TNO)