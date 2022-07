Thủ tướng thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất

Chiều ngày 1/7, trong chương trình công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Công an tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.



Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 6 tháng đầu năm 2022.





Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Trong bối cảnh tình hình thế giới rất phức tạp, khó lường, tác động mạnh tới tình hình Việt Nam, tăng trưởng GDP quý II của Việt Nam đạt 7,72%, cao nhất kể từ năm 2011, tính chung 6 tháng tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội được quan tâm; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đang được tích cực triển khai. Việt Nam được đánh giá cao, thăng hạng mạnh trên hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế.



Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thúc đẩy các hoạt động đối ngoại phù hợp với tình hình.





Thủ tướng yêu cầu Công an Đắk Lắk quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng Công an nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, tuy mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, trong đó có dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất



Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với Quân đội nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.





Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Cùng với đó, phải chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, không để bị động, bất ngờ với các tình huống có thể xảy ra; luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó.





Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, tham gia xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này; nâng cao hơn nữa tiềm lực của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng; tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh kiểu mẫu trong quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, không ngừng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.



Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, tham gia xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này; nâng cao hơn nữa tiềm lực của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các lực lượng khác; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các phong trào thi đua; tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.



Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Thủ tướng gửi lời tri ân, thăm hỏi, động viên tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.



Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn, an ninh, an dân



Thủ tướng yêu cầu Công an Đắk Lắk quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng Công an nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.



Thủ tướng yêu cầu phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an và thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực của lực lượng Công an nhân dân; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng khác; góp phần tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.



Thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).



Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



Theo Hà Văn (chinhphu.vn)