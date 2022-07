Thắng kiện nhưng người dân vẫn mòn mỏi chờ đền bù

Sau khi thua kiện, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phải bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và đang nợ người dân khoảng 11 tỉ đồng chưa chi trả.





Dân kiện vì bồi thường thiếu



Từ năm 2019 - 2020, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án hỗ trợ đền bù đối với 19 hộ dân (có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột) để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án khu dân cư P.Tân An với diện tích 5,4 ha. Tuy nhiên, trong quá trình lập phương án hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất, cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đã không xem xét đối với nội dung “hỗ trợ ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm”, khiến người dân có đất bị thu hồi chịu thiệt thòi.



Năm 2021, nhiều hộ dân đã khởi kiện ra tòa án, yêu cầu hủy bỏ một phần các quyết định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất (quyết định số 3102/QĐ-UBND và quyết định số 4801/QĐ-UBND, cùng ban hành năm 2020) của UBND TP.Buôn Ma Thuột. Cũng trong năm 2021, TAND tỉnh Đắk Lắk đã lần lượt đưa 6 vụ án có nội dung như trên ra xét xử. Kết quả, tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người dân, tuyên hủy một phần các quyết định số 3102/QĐ-UBND và số 4801/QĐ-UBND của UBND TP.Buôn Ma Thuột; buộc UBND TP.Buôn Ma Thuột phải bổ sung phương án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ dân thắng kiện.





Bao giờ chi trả cho dân ?



Sau khi liên tiếp thua kiện, đầu năm 2022, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã phê duyệt phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư tại dự án khu dân cư P.Tân An. Đến tháng 4.2022, Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột cũng lập phương án dự thảo về việc bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 13 hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án nói trên. Theo phương án dự thảo, 13 hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án khu dân cư P.Tân An sẽ được bổ sung hỗ trợ hơn 11 tỉ đồng; mỗi hộ dân được nhận từ hơn 500 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.



Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Thái, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột, cho biết hiện phương án dự thảo bổ sung hỗ trợ với 13 hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án khu dân cư P.Tân An vẫn chưa được UBND TP.Buôn Ma Thuột phê duyệt. “Đang có một số ý kiến về phương án dự thảo. Do đó, tới đây chúng tôi sẽ có cuộc họp với các bên để bàn bạc, thống nhất lại phương án”, ông Thái thông tin.



Ông Nguyễn Văn Năm (trú P.Tân An), một trong các hộ dân thắng kiện, được phương án dự thảo bổ sung hỗ trợ hơn 1,2 tỉ đồng, lo âu: “Đến nay, dự án 5,4 ha với hàng trăm lô đất ở đã được bán gần hết nhưng UBND TP.Buôn Ma Thuột chưa thực hiện các bản án của tòa, chúng tôi cũng không biết khi nào sẽ nhận tiền bổ sung hỗ trợ để tái thiết cuộc sống”.



Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Văn phòng UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết nhiều khả năng phải chờ cuộc họp định kỳ của HĐND tỉnh trong thời gian tới thành phố mới xin được vốn để bổ sung hỗ trợ cho các hộ dân thắng kiện tại dự án khu dân cư P.Tân An.

