Người vớt khúc gỗ lạ ở Kon Tum chính thức bị phạt 4 triệu đồng

Ngày 16.7, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum), cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Lê Quang Nam (44 tuổi, trú tại thị trấn Sa Thầy) do đã có hành vi chiếm giữ tài sản của người khác. Ông Nam là người đã vớt được cây gỗ lạ mà PLO đã đăng tin phản ánh “gặp rắc rối vì đào được cây gỗ dài 12m dưới ruộng”.



Công an huyện Sa Thầy xác định, ông Nam vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, ông Nam bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính “chiếm giữ tài sản của người khác”.





Cụ thể, ông Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép, gồm: Bốn hộp gỗ xẻ có tổng khối lượng gần 4,3 m3 và sáu tấm bìa gỗ thuộc chủng loại phay, nhóm VI. Số gỗ trên hiện đang được tạm giữ tại Công an huyện Sa Thầy.



Trước đó, PLO phản ánh, vào tháng 3-2022, ông Nam dùng máy múc cải tạo đất ruộng ở thôn Sơn An (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy), phát hiện một cây gỗ nằm sâu 6 mét dưới lòng đất. Sau đó, ông Nam đến UBND xã Sa Sơn trình báo sự việc và xin phép được đào cây gỗ trên để về làm đồ gia dụng.



Ngay lập tức, UBND xã Sa Sơn đã kiểm tra và lập biên bản hiện trường xác minh sự việc. Xác định vị trí phát hiện cây gỗ nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp. Nguồn gốc cây gỗ bị vùi lấp không xác định được thời gian, chủng loại gỗ và khối lượng do nằm sâu trong lòng đất.





UBND xã Sa Sơn đề nghị ông Nam sau khi trục vớt xong báo cáo UBND xã biết để cử lực lượng xuống kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Nghiêm cấm sau khi trục vớt không được buôn bán, trao đổi thương mại.



Theo ông Nam, sau khi báo lên chính quyền hơn một tháng, không thấy cơ quan nào hướng dẫn xử lý cây gỗ. Sau đó, ông tự thuê nhân công (chi phí khoảng 90 triệu đồng) để trục vớt cây gỗ lên, đưa về xưởng xử lý và bị cơ quan công an lập biên bản, thu giữ số gỗ nói trên.





Theo LÊ KIẾN (PLO)