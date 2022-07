Lập đoàn kiểm tra việc xây hàng loạt nhà vệ sinh 200 triệu đồng/căn

Sau khi Báo Người Lao Động Online phản ánh việc xây dựng hàng loạt nhà vệ sinh 200 triệu đồng/căn ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, đánh giá vụ việc.



Sáng 17-7, ông Vũ Hồng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã nắm thông tin vụ việc UBND xã Ea Nuôl xây dựng 8 nhà vệ sinh công cộng với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng.





Nhà vệ sinh công cộng có giá 200 triệu đồng/căn



Theo ông Nhật, ngay sau khi nắm thông tin, UBND huyện Buôn Đôn đã thành lập đoàn để kiểm tra, đánh giá vụ việc. "Ngày mai, đoàn công tác do một phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn sẽ làm việc với UBND xã Ea Nuôl và các đơn vị liên quan" - ông Nhật cho hay.



Trả lời câu hỏi cùng 1 dự án nhưng UBND xã Ea Nuôl đã chia ra làm 2 gói thầu để được chỉ định thầu mà không phải đấu thầu rộng rãi có đúng quy định hay không, ông Nhật đề nghị ngày mai đoàn công tác sẽ thông tin.





8 nhà vệ sinh 1,6 tỉ đồng xây dựng tại các hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng



Như Báo Người Lao Động Online đã phản ánh, xã Ea Nuôl đang xây dựng 8 nhà vệ sinh công cộng tại hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn với diện tích từ 16,6 - 19,2 m2/căn, là công trình dân dụng cấp IV. Dự án có tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ quỹ an sinh xã hội của UBND huyện Buôn Đôn năm 2021, do UBND xã Ea Nuôl làm chủ đầu tư.



Mặc dù cùng 1 nguồn vốn nhưng để được chỉ định thầu thay vì đấu thầu rộng rãi, UBND xã Ea Nuôl đã chia 8 nhà vệ sinh làm 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu 4 nhà vệ sinh tại các buôn: Ko Đung A, Ko Đung B, Ea M’Dhar 1A, Ea M’Dhar 1B có giá trị dự toán xây dựng công trình là hơn 812 triệu đồng, 4 nhà vệ sinh còn lại có giá trị dự toán xây dựng hơn 787 triệu đồng.



2 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đắk Tâm (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhất Đăng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được chỉ định thầu tư vấn quản lý dự án công trình.





Diện tích xây dựng từ 16,6 - 19,2 m2/căn, là công trình dân dụng cấp IV



Theo tài liệu có được, tháng 4-2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Buôn Đôn đã tiến hành thẩm định hồ sơ xây dựng 2 gói thầu. Trong đó, với gói thầu xây dựng 4 nhà vệ sinh có giá trị hơn 787 triệu đồng, sau khi phòng này thẩm định đã giảm chi phí so với đề nghị của chủ đầu tư là… 188.000 đồng!



Về việc người dân phản ánh giá quá cao, ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, cho rằng giá nhà nước làm cao hơn người dân làm bởi còn các chi phí tư vấn, giám sát…



https://nld.com.vn/thoi-su/lap-doan-kiem-tra-viec-xay-hang-loat-nha-ve-sinh-200-trieu-dong-can-20220717093825515.htm

Theo C.NGUYÊN (NLĐO)