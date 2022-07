Lâm Đồng: Tạm giữ 310kg dâu tây không rõ nguồn gốc

310kg dâu tây không rõ nguồn gốc, xuất xứ dự kiến được dùng để sản xuất mứt dâu bán cho khách vãng lai.

Lãnh đạo công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa tạm giữ 310kg dâu tây đông lạnh của ông Trần Quốc Vũ, sinh năm 1984, HKTT: tổ 38, khu phố 4, phường 12, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.



310kg dâu tây đông lạnh nhập lậu vào tỉnh Lâm Đồng bị công an huyện Đức Trọng phát hiện. Ảnh: VT

Cụ thể, tối 27-7, tại QL20, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Công an huyện Đức Trọng kiểm tra xe ô tô BKS: 15C-333.40 do Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ xã Hiệp An, Đức Trọng) điều khiển đang vận chuyển tám thùng xốp, bên trong có chứa 310kg dâu tây đông lạnh.

Làm việc với công an, Trần Tuấn Anh khai chỉ là tài xế vận chuyển, không phải chủ sở hữu của số dâu tây nói trên đồng thời báo cho chủ hàng là ông Trần Quốc Vũ đến làm việc.



Chủ sở hữu cho biết nhập số dâu tây này về để làm mứt, bán cho khách vãng lai. Ảnh: VT

Sáng ngày 28-7, ông Vũ đã đến Công an huyện Đức Trọng nhận chủ sở hữu của 310kg dâu tây nói trên.

Theo ông Vũ, số dâu tây này ông mua của Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế, có địa chỉ tại bản Xuân Quế, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết toàn bộ số dâu tây trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.