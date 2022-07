Lâm Đồng: Container lật khi đổ đèo, 2 anh em đi xe máy bị đè chết

Chiều 29.7, một chiếc container đang đổ dốc trên đèo Con Ó (đoạn qua xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) thì bất ngờ lao sang bên kia đường rồi đổ lật, đè trúng chiếc xe máy chở theo 2 anh em khiến 2 người này tử vong tại chỗ.





Vào khoảng 15h20 ngày 29.7, chiếc xe container (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đèo Con Ó - Tỉnh lộ 721 theo hướng từ xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) về huyện Đạ Tẻh. Khi đang đổ dốc qua địa phận thôn Con Ó (xã Mỹ Đức) thì xe container bất ngờ lao qua phần đường bên trái theo chiều lưu thông rồi đổ lật ra đường.



Cùng lúc này, chiếc xe máy do người đàn ông tên Dũng (34 tuổi) điều khiển chở theo người em họ tên Thảo (30 tuổi) đang lưu thông theo chiều ngược lại thì không may bị container đè trúng. Vụ tai nạn khiến 2 anh em đi xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế điều khiển xe container bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin đã được người dân phá cửa đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Thông tin từ người dân địa phương cho biết, 2 anh em họ bị tử vong cùng ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Hai người đang trên đường đi cạo mủ caosu về thì gặp tai nạn thương tâm. Cùng đi cạo mủ caosu với 2 anh em này còn có bà Thu (vợ ông Dũng) nhưng bà Thu đã đi một xe máy khác về trước nên may mắn thoát nạn.





Hiện trường vụ tai nạn lật xe container trên đèo Con Ó (Lâm Đồng).



Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻh đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo PHƯƠNG NHIÊN (LĐO)