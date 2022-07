Kon Tum và Attapư hợp tác toàn diện

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư (Lào) có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Tính từ tháng 6/2015, hai tỉnh ký kết và thực hiện “Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực”. Qua đó, hai bên đạt được một số kết quả, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai tỉnh.



Giao lưu tuổi trẻ 2 tỉnh Kon Tum và Attapư năm 2010





Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết Bunpimay cổ truyền của Lào tại tỉnh Attapư. Ảnh: TVP



Trong những năm qua, UBND tỉnh, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ngành, huyện biên giới của tỉnh ta đã tổ chức ký kết Bản ghi nhớ với tỉnh Attapư nhằm triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trên một số lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ an ninh biên giới. Đồng thời, cử 101 đoàn với 756 lượt cán bộ, công chức đi công tác tại tỉnh bạn và tổ chức đón tiếp 79 đoàn với 702 lượt cán bộ, công chức của tỉnh bạn sang làm việc tại tỉnh ta.



Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh ta phối hợp với Công an tỉnh bạn phát hiện, bắt giữ và xử lý 27 vụ với 44 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh ta đã phối hợp với Công an tỉnh bạn khởi tố 7 vụ với 11 đối tượng hoạt động môi giới, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Hai tỉnh hoàn thành thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới.



Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y của tỉnh ta ổn định, lưu lượng hàng hóa ngày càng tăng, góp phần mở rộng giao lưu kinh tế thương mại và thị trường tiêu thụ hàng hóa. Cụ thể, năm 2016 đạt 156,44 triệu USD, nhưng đến năm 2021 đạt 305,3 triệu USD và quý I/2022 đạt 41,7 triệu USD. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là cao su tự nhiên, cà phê, đường, năng lượng điện...; còn hàng hóa xuất khẩu là dược phẩm và nguyên liệu (xi măng, sắt thép, phân bón, máy móc thiết bị, sản phẩm từ nhựa, giống các loại, thực phẩm, dầu nhớt...)



Hai tỉnh thường xuyên hỗ trợ và cung cấp thông tin về các doanh nghiệp của các bên để hợp tác đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Trong đó, tỉnh ta đã tổ chức, mời các doanh nghiệp của Lào tham gia hội chợ, triển lãm do hai nước tổ chức, qua đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, lũy kế đến thời điểm hiện tại, có 2 doanh nghiệp của tỉnh ta đang đầu tư thông qua 2 dự án với tổng mức vốn đăng ký khoảng 747 tỷ đồng.



Hiện nay, tỉnh ta có 5 tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định và 3 đơn vị hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng với 27 phương tiện. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh ta có 1.210.388 lượt khách và 176.024 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tỉnh ta đã phối hợp với tỉnh bạn trình Chính phủ hai nước để nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 18B của Lào từ Cửa khẩu Phu Cưa đi Attapư nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, kết nối giữa hai tỉnh, trung chuyển hàng hóa từ các nước ASEAN, các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng qua Việt Nam, Lào và ngược lại. Bên cạnh đó, hai tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo phương châm “Ba quốc gia, một điểm đến”, hợp tác xúc tiến kết nối các tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch trên hành lang kinh tế Đông- Tây.



Từ mùa khô 2016-2017 đến nay, tỉnh bạn đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Đội K53 tỉnh ta tìm kiếm, quy tập và hồi hương 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất Lào về nước. Ngoài ra, tỉnh ta dành nguồn lực để hỗ trợ chính quyền, quân đội và nhân dân tỉnh bạn xây dựng doanh trại, công trình an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm và tặng quà cho nhân dân nhân dịp tết cổ truyền, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện Xê-piên Xê-nặm-nội tại huyện Sạ-nảm-xay, phòng chống dịch Covid-19 với tổng trị giá khoảng 9,615 tỷ đồng. Ngược lại, tỉnh bạn hỗ trợ tỉnh ta trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với kinh phí 250 triệu đồng.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh ta đã cử 2 bác sĩ nội nhi khoa sang Bệnh viện tỉnh bạn; tiếp nhận và hướng dẫn chuyên môn cho 4 cán bộ Bệnh viện tỉnh bạn; tăng cường hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực biên giới; phối hợp triển khai kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; kiểm soát và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh ở khu vực biên giới và qua biên giới ba nước. Đặc biệt là từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, hai tỉnh thường xuyên thông tin, trao đổi về tình hình dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và chính quyền mỗi tỉnh; tiếp nhận, khám và điều trị cho 171 bệnh nhân các tỉnh giáp biên giới của Lào tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh ta.



Tỉnh ta đã hỗ trợ 25 suất học bổng đào tạo trình độ đại học cho lưu học sinh tỉnh bạn; cử 3 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho cán bộ tỉnh bạn và cử 1 công chức của Sở Ngoại vụ biệt phái làm việc tại Sở Ngoại giao tỉnh bạn. Ngoài ra, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hỗ trợ suất học bổng và tiếp nhận, đào tạo sinh viên tự do cho tỉnh bạn.



Từ những việc làm thiết thực trong 7 năm qua (2015-2022), chúng ta có thể khẳng định rằng, tình hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh mang tính toàn diện, góp phần củng cố tình đoàn kết lâu dài của hai quốc gia, hai dân tộc Việt-Lào đời đời bền vững.



