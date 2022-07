Kon Tum: Hàng ngàn chuyến xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh

Đội xe ôm tình nguyện đã thực hiện hỗ trợ hơn 1.300 lượt xe ôm miễn phí cho thí sinh. Trong đó có 245 trường hợp quên giấy tờ và 26 trường hợp ngủ dậy muộn.

Chiều 8.7, hơn 4.300 thí sinh tại Kon Tum hoàn thành môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.





Hồ Ngọc An là thí sinh đầu tiên rời phòng thi trong môn thi cuối cùng. Ảnh: Đức Nhật



Tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, Hồ Ngọc An là thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Khá thoải mái với môn thi cuối cùng, An nhận xét đề thi môn tiếng Anh tương đương với những năm trước và vừa sức với bản thân em.



Theo Ngọc An, tiếng Anh tuy không phải là môn thế mạnh nhưng em tự tin có thể đạt điểm khá, từ 7 trở lên. "Em đã cố gắng hết khả năng của mình và hoàn thành kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Do đó, em khá thoải mái, vui vẻ vì đã hoàn thành tốt các bài thi", Ngọc An bộc bạch.



Những ngày qua, tuổi trẻ Kon Tum luôn là lực lượng luôn đồng hành, sát cánh cùng các thí sinh. Để hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động ý nghĩa.



Anh A Xây, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cho hay, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập 37 đội tiếp sức mùa thi với gần 700 tình nguyện viên tham gia, gồm đoàn viên thanh niên của các huyện, thành phố...



Tuổi trẻ Kon Tum có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng sĩ tử. Ảnh: Đức Nhật



Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã vận động được hơn 5.000 khẩu trang y tế, 150 chai nước sát khuẩn tay, 3.200 chai nước suối, 260 bộ đồ dùng học tập, bút, 460 áo mưa tiện lợi, 100 bộ đồ, 100 mũ; trao tặng 187 suất học bổng, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật (tổng trị giá hơn 80 triệu đồng).



Anh A Xây cho biết, từ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Tỉnh đoàn đã chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan cử tình nguyện viên tham gia; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 đến các thí sinh dự thi; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; thành lập các đội hình tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của thí sinh.





Tuổi trẻ Kon Tum đã tổ chức hàng ngàn chuyến xe hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Đức Nhật



Các huyện, thành đoàn đã chủ động triển khai nhiều nội dung tình nguyện đa dạng như: Rửa xe gây quỹ tiếp sức đến trường; hỗ trợ dù che mưa cho thí sinh; giữ xe miễn phí; giữ điện thoại và đồ dùng cá nhân miễn phí; hỗ trợ các phần nước uống, ăn nhẹ miễn phí cho thí sinh sau khi kết thúc mỗi ngày thi…



Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, tuổi trẻ Kon Tum đã cấp phát gần 5.000 khẩu trang y tế; hơn 150 chai nước sát khuẩn tay; hơn 3.000 chai nước suối; 1.200 áo mưa tiện lợi, hơn 1.500 bộ đồ dùng học tập, bút, thước, Atlas địa lý….



Đội xe ôm tình nguyện đã thực hiện hỗ trợ hơn 1.300 lượt xe ôm miễn phí cho thí sinh, trong đó có 170 thí sinh đăng ký hỗ trợ xuyên suốt kỳ thi, 245 trường hợp quên giấy tờ tuỳ thân, đồ dùng học tập và 26 trường hợp ngủ dậy muộn…Hỗ trợ chuẩn bị địa điểm ăn, ngủ miễn phí cho hơn 1.250 thí sinh bán trú và ở lại và hơn 700 thí sinh ăn nhẹ vào buổi sáng.



Theo Ban chỉ đạo thi tỉnh Kon Tum, môn thi ngoại ngữ có 4340/4362 thí sinh tham gia dự thi.



Theo Đức Nhật (TNO)