Kon Tum: 5,5 tỉ thu phí xét nghiệm COVID-19 sai, phải hoàn trả cho dân

Ngày 5.7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã bác đề xuất của Sở Y tế về việc dùng 5,5 tỉ đồng tiền thu phí xét nghiệm nhanh COVID-19 (thu cao hơn so với giá đấu thầu) để bổ sung công quỹ hoặc trả chi phí mua sắm vật tư, hóa chất.



Trước đó tỉnh Kon Tum có chỉ đạo việc thực hiện hoàn trả lại tiền chênh lệch cho người dân đã thực hiện test xét nghiệm nhanh COVID-19 (giá 238.000 đồng/lần) từ ngày 1.7 đến ngày 9.11.2021. Nguyên nhân là do các đơn vị y tế đã thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu.



Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Kon Tum đã trả lại cho người dân số tiền hơn 103 triệu đồng. Còn hơn 5,5 tỉ đồng không có người đến nhận vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có nhiều người dân, tài xế xe tải qua lại địa phận tỉnh Kon Tum không muốn đến nhận lại tiền vì khoảng cách xa.



Sở Y tế Kon Tum đề xuất, thay vì sử dụng nguồn ngân sách cấp cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới thì các đơn vị y tế không phải nộp trả ngân sách.



Các đơn vị sẽ dùng nguồn tiền (5,5 tỉ đồng) này để chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: mua hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện bảo hộ, phụ cấp chống dịch và các chi phí khác có liên quan.



UBND tỉnh Kon Tum đã bác bỏ đề xuất này và yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện việc hoàn trả tiền đã thu cho người dân.



Các đơn vị trực thuộc Sở không được sử dụng số tiền chênh lệch để chi cho các nội dung liên quan mà Sở Y tế đề xuất. Đồng thời theo dõi, hạch toán số tiền nêu trên theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định hiện hành.





Năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Kon Tum đã mua sinh phẩm của Công ty Việt Á với 3 gói thầu, số lượng 14.352 kit test, tổng giá trị mua sắm là hơn 6 tỉ 800 triệu đồng, (470.000 đồng/kit test). Khi vụ án “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á được phát hiện, khởi tố, điều tra, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Sở Y tế, CDC tỉnh báo cáo toàn bộ gói thầu mua sắm. Sở Y tế Kon Tum có trách nhiệm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế, tránh tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.





https://laodong.vn/xa-hoi/kon-tum-55-ti-thu-phi-xet-nghiem-covid-19-sai-phai-hoan-tra-cho-dan-1064313.ldo



Theo THANH TUẤN (LĐO)