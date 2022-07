Kiểm tra thủy điện vận hành sai quy trình khiến hàng chục hộ dân khốn khổ

Thủy điện vận hành sai quy trình gây thiệt hại cho người dân, còn “phớt lờ” yêu cầu đền bù vừa được Sở Công thương Kon Tum đưa vào danh sách kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương.



Thủy điện vận hành sai quy trình, còn "phớt lờ" yêu cầu đền bù

Cửa xả Thuỷ điện Đắk Psi bậc 1 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đức Nhân Đắk Psi



Ngày 6-7, Sở Công thương Kon Tum đã có quyết định “Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương đối với 10 đơn vị trên địa bàn.



Trong danh sách 10 đơn vị được kiểm tra, có Công ty cổ phần Thuỷ điện Đức Nhân Đắk Psi. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra đơn vị này vào ngày 26-7. Việc kiểm tra sẽ diễn ra tại trụ sở văn phòng làm việc ở số 45 Tố Hữu, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Nhà máy thuỷ điện tại xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.



Về nội dung kiểm tra, đối với thuỷ điện đang vận hành, đoàn sẽ kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, hiện trạng đập, tình hình quản lý an toàn đập, an toàn điện, phòng chống cháy nổ.



Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo SGGP, tại xã Đắk Psi, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đức Nhân Đắk Psi đã đầu tư và đang vận hành Thuỷ điện Đắk Psi bậc 1 và Đắk Psi bậc 2. Đây là thuỷ điện mà thời gian qua, Báo SGGP đã nhiều lần phản ánh về việc vận hành thuỷ điện này tồn tại một số vấn đề.



Cụ thể, vừa qua, Sở Công thương Kon Tum yêu cầu Công ty cổ phần Thuỷ điện Đức Nhân Đắk Psi và một nhà đầu tư thuỷ điện khác phải có trách nhiệm bồi thường cho 62 hộ dân có đất đai bị ảnh hưởng quanh lòng hồ Thuỷ điện Đắk Psi 5 (xã Đắk Psi) vào năm 2020.



Lý do, Sở Công thương Kon Tum xác định việc vận hành Thủy điện Đắk Psi bậc 1 và Đắk Psi bậc 2 sai quy trình, không chấp hành quy trình vận hành hồ chứa, dẫn đễn lũ chồng lũ nên thủy điện này cùng có trách nhiệm đền bù cho dân. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được đền bù do sự thiếu hợp tác giữa các nhà đầu tư thuỷ điện.

Theo HỮU PHÚC (SGGPO)