Học gián tiếp nhiều, Đắk Lắk tập trung ôn tập nhóm nguy cơ trượt tốt nghiệp

Do tác động của đại dịch COVID-19 nên phần lớn năm học vừa qua, học sinh Đắk Lắk phải học gián tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo tăng cường ôn tập kiến thức cho học sinh, nhất là nhóm đối tượng có nguy trượt tốt nghiệp.





Ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, khó khăn của địa phương hiện nay là chất lượng giáo dục. Bởi năm học vừa qua, ngành giáo dục bị tác động mạnh của dịch COVID-19. Phần lớn năm học vừa qua là học gián tiếp. Có địa phương như TP.Buôn Ma Thuột, đến đầu tháng 4/2022 mới tổ chức dạy trực tiếp.



“Kết thúc năm học, ngành giáo dục tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 12. Mỗi trường tổ chức thi thử ít nhất 1 lần để nắm bắt chất lượng, tập trung ôn luyện cho các em khó khăn, nguy cơ không đậu tốt nghiệp. Ngoài Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Đắk Lắk còn thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện. Với những địa bàn vùng sâu xa, hay xảy ra mưa lũ, phía sở phối hợp địa phương bố trí chỗ ở gần điểm thi cho các em. Sở cũng tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho trưởng điểm, phó trưởng điểm, lực lượng thanh tra về công tác phòng chống gian lận trong thi cử; phổ biến sâu rộng để không em nào vi phạm quy chế thi”, ông Khoa thông tin.



Đắk Lắk tăng cường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, thành công



Theo số liệu của Sở GD&ĐT, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đắk Lắk có 20.454 thí sinh đăng ký dự thi (32 thí sinh không tham gia thi, xét tuyển sinh với hình thức khác). Tỉnh Đắk Lắk bố trí 32 điểm thi chính thức với 869 phòng thi trên địa bàn 15 huyện, thị xã và thành phố, hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, công an, y tế... được huy động tham gia coi thi, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.



Bà H’Yim Kđoh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay ngoài dịch COVID-19, trên địa bàn còn có dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Do đó, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho thí sinh.



https://tienphong.vn/hoc-gian-tiep-nhieu-dak-lak-tap-trung-on-tap-nhom-nguy-co-truot-tot-nghiep-post1449991.tpo

Theo Huỳnh Thủy (TPO)