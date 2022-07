'Điểm đen' tai nạn giao thông trên QL14

Nhiều năm qua, trên QL14 đoạn qua cầu Đăk Mốt (xã Tân Cảnh, H.Đăk Tô, Kon Tum) liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông.





Vào mùa mưa tại đoạn đường này, các vụ tai nạn xảy ra với mật độ dày hơn. Mặc dù các đơn vị quản lý đã cắm biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ tối đa cho phép (không quá 60 km/giờ) để lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên tuyến đường này vẫn liên tục xảy ra.



Mới đây nhất vào tối 1.6, tại đoạn QL14 này xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô (biển số 81C-195.17, 82C-065.61 và 92H-004.55). Vụ va chạm khiến xe 82C-065.61 lao xuống rãnh thoát nước; xe 92H-004.55 bị lật bên vệ đường. Rất may, không gây thiệt hại về người.





Một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cầu Đăk Mốt. Ảnh: ĐỨC NHẬT





Trước đó, chiều 23.5, tại QL14 đoạn qua cầu Đăk Mốt cũng xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô tải biển số 89H-004.30 do ông Nguyễn Văn Thiều (50 tuổi, ngụ Hưng Yên) điều khiển chạy hướng Ngọc Hồi - Đăk Tô với ô tô khách 16 chỗ ngồi, biển số 82B-005.60 do ông Nguyễn Ngọc Vĩnh (42 tuổi, ngụ tại H.Đăk Glei, Kon Tum) điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả, ông Vĩnh bị thương nhẹ.



Trước nữa, vào ngày 24.4, anh Nguyễn Phú Tiên (30 tuổi, ngụ Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 90LD-001.67 di chuyển trên QL14 theo hướng Đăk Tô - Ngọc Hồi, khi đến đoạn qua cầu Đăk Mốt thì xảy ra va chạm với ô tô biển số 81C-140.69 do anh Huỳnh Ngọc Nghĩa (31 tuổi, ngụ H.Ngọc Hồi, Kon Tum) điều khiển theo hướng ngược lại. May mắn, vụ tai nạn không làm ai bị thương nhưng 2 ô tô hư hỏng nặng.



Theo trung tá Lê Quang Chính, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Kon Tum, đa số các vụ tai nạn, va chạm giao thông trên QL14 chủ yếu xảy ra vào ban đêm và thời điểm trời mưa. Nguyên nhân một phần do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế; do trời mưa, đường trơn... Trong khi đó, đoạn QL14 qua xã Tân Cảnh đấu nối với nhiều đường gom từ khu dân cư. Bên cạnh đó, đoạn đường này khá thẳng nên một số lái xe có phần chủ quan, không làm chủ tốc độ. Cũng theo trung tá Chính, cung đường thường xảy ra tai nạn nhiều là đoạn cầu Đăk Mốt, có thể do kết cấu mặt đường chưa đảm bảo yếu tố kỹ thuật nên tại khu vực này thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ xe tự lật, lao xuống vệ đường. “Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhắc nhở, tuyên truyền lái xe cần cẩn trọng khi đi qua đoạn đường này. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng những điểm nguy cơ mất an toàn giao thông để đề xuất đơn vị chức năng có biện pháp xử lý, khắc phục nhằm hạn chế tai nạn giao thông”, trung tá Chính nói.

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)