Đam Rông: Phát hiện một hộ dân nuôi nhốt 3 cá thể chồn bạc má trái phép

Công an huyện Đam Rông thông tin: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đạ K’ Nàng đã phát hiện hộ dân Triệu Phúc Tiến (trú tại thôn Pul, xã Đạ K' Nàng huyện Đam Rông) có nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.



Một cá chồn bạc má nặng khoảng 4,5 kg phát hiện tại sau nhà ông Triệu Phúc Tiến



Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện sau nhà ông Triệu Phúc Tiến có 3 cá thể chồn bạc má; trong đó, 2 con khoảng 2,5 kg, con to nhất 4,5 kg được nhốt trong lồng sắt phía sau nhà. Ông Triệu Phúc Tiến không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc nuôi nhốt động vật hoang dã nói trên.



Ông Triệu Phúc Tiến khai nhận đã mua 3 cá thể chồn trên với giá 4.400.000 đồng với mục đích để nuôi nhưng chưa xin phép cơ quan chức năng theo quy định.



Công an xã Đạ K’Nàng đã phối hợp Ban Lâm Nghiệp xã lập biên bản tạm giữ 3 cá thể chồn trên bàn giao Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông xử lý theo quy định.



Công an huyện Đam Rông cho biết thêm: Hành vi mua bán, nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Điều 21, 22, 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 mức xử phạt từ 5 triệu đến 400 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 234 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.



Công an huyện Đam Rông cũng đã tăng cường phối hợp với các ngành và các địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung này trong Nhân dân để người dân nắm rõ và không vi phạm pháp luật.

http://baolamdong.vn/phapluat/202207/dam-rong-phat-hien-mot-ho-dan-nuoi-nhot-3-ca-the-chon-bac-ma-trai-phep-3124135/

Theo NGỌC NGÀ (baolamdong)