Đắk Lắk: Công an vào cuộc vụ phối giống bò… trên giấy

Từ thông tin báo chí phản ánh việc phối giống bò… trên giấy, VKSND TP Buôn Ma Thuột nhận thấy các cá nhân, tổ chức liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 7-7, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang vào cuộc điều tra dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện phối giống bò tại Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột.



Công an vào cuộc điều tra vụ phối giống bò... trên giấy tại Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột



Liên quan vụ việc, trước đó, VKSND TP Buôn Ma Thuột đã có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP yêu cầu tiếp nhận kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm.



Theo VKSND TP Buôn Ma Thuột, ngày 17-6, trên cơ sở nguồn tin từ báo chí về việc việc phối giống bò tại Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột, cơ quan này nhận thấy các cá nhân, tổ chức liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật.



Để giải quyết, xử lý nguồn tin kịp thời, VKSND TP Buôn Ma Thuột đề nghị Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP chỉ đạo tiếp nhận tin báo, kiểm tra, xác minh, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, như Người Lao Động online đã phản ánh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk (nay là Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản) với Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung ký hợp đồng về việc phối giống bò có chửa năm 2018.



Để thực hiện phối giống cho 2.500 con bò tại Đắk Lắk, Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung cấp cho Trung tâm Khuyến nông 3.750 liều tinh bò, 3.750 bộ dụng cụ phối giống và hơn 100 triệu đồng tiền công phối giống, tổng giá trị hơn 225 triệu đồng. Sau đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã cấp tiền và vật tư cho 4 Trạm Khuyến nông gồm TP Buôn Ma Thuột và 3 huyện Ea H’leo, Lắk, Krông Bông thực hiện.



Kết quả thực hiện hợp đồng đã được Trung tâm Khuyến nông, 4 Trạm Khuyến nông và Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với số lượng 2.500 con bò phối giống thành công.



Ngày 26-1-2022, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột đã lập chứng từ không đúng để nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng; không có người dân trong danh sách trên địa bàn, chữ ký không phải của người dân, hoặc người dân không có bò phối giống.



UBND phường Thành Nhất và UBND xã Cư Êbur đóng dấu xác nhận vào danh sách người dân có bò đã được phối giống công ích do Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột lập không đúng thực tế.

