Đà Lạt: Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép 12 kg khí bóng cười

Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục làm việc với N.H.T.A (24 tuổi, trú tại Phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép 6 bình khí bóng cười, mỗi bình chứa 2 kg khí.



Công an Đà Lạt đưa N.H.T.A kiểm tra lại toàn bộ 6 bình khí bóng cười do N.H.T.A tàng trữ trái phép



Trước đó, vào chiều 29/6, Đội Cảnh sát Kinh tế và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 6, TP Đà Lạt đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt quả tang N.H.T.A đang tàng trữ 6 bình khí bóng cười nói trên tại nhà riêng.



Theo lời khai ban đầu, N.H.T.A cho biết đã lên mạng xã hội Facebook và liên hệ mua 6 bình khí bóng cười trên từ TP Hồ Chí Minh. Sau đó, số bình khí bóng cười này được đưa lên xe chuyển về TP Đà Lạt.



Ngay sau khi N.H.T.A đưa số bình khí bóng cười trên về đến nhà thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ quả tang do không có nguồn gốc xuất xứ.



N.H.T.A còn khai nhận đã vào trang Facebook bóng cười Đà Lạt để đăng bán khí bóng cười cho khách hàng, mỗi một bình khí bóng cười chứa 2 kg khí, N.H.T.A sẽ bán với giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng.



Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán bình khí bóng cười không rõ nguồn gốc xuất xứ của N.H.T.A; đồng thời, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.



Bóng cười là quả bóng bay được bơm khí N2O, chất khí này khiến người hút có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười, có vị ngọt, không màu. N2O được sử dụng để giải trí từ thế kỷ 18, được dùng cho y tế vào đầu thế kỷ 20 với tác dụng gây mê, an thần, giảm đau và được các nha sĩ, bác sĩ sản khoa, bác sĩ thể thao sử dụng trong một số trường hợp.



Bóng cười du nhập vào nước ta từ nhiều năm trước, dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ. Đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra do sử dụng bóng cười trong lứa tuổi thanh niên.

http://baolamdong.vn/phapluat/202207/da-lat-bat-qua-tang-thanh-nien-tang-tru-trai-phep-12-kg-khi-bong-cuoi-3123619/



Theo Đ.T (LĐ online)