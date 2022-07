Công an vào cuộc vụ bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung

Liên quan đến vụ bé 4 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.





Chiều 1-7, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang cùng Viện KSND TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi tử vong trong quá trình điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.



Nạn nhân trong vụ việc là cháu H. (4 tháng tuổi, ngụ Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).



Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, sau khi nắm thông tin cháu bé 4 tháng tuổi tử vong, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đến bệnh viện thu thập hồ sơ bệnh án để xác minh. Ngoài ra, lực lượng công an cũng về gia đình nạn nhân đề nghị khám nghiệm tử thi nạn nhân nhưng gia đình không đồng ý.



Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột



Như tin đã đưa, ngày 24-6 chị Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ cháu H.) đưa cháu H. đến Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột để điều trị viêm phổi. Sau 2 ngày điều trị, đến chiều 26-6, sức khỏe của cháu H. đã bình thường, chơi ngoan và ăn ngủ đúng giờ. Đến 13 giờ 40 cùng ngày, trong lúc cháu H. đang ngủ thì điều dưỡng vào cho thở khí dung.



Lúc này, H. khóc ré lên, mặt tím tái nên chị Hà gỡ bộ thở ra, bế con bỏ chạy ra ngoài thì bị nhân viên y tế kéo lại, tiếp tục bắt thở khí dung. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, cháu H. yếu dần, người tím tái và tử vong lúc 9 giờ 27 ngày 27-6.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)