Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị thanh niên tẩm xăng đốt chân, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành đưa đối tượng gây ra vụ việc đi thực nghiệm hiện trường.

Một góc lô cao su, nơi cháu Y.N.N. bị tẩm xăng đốt chân. Ảnh: T.X

Sáng 22.7, VKSND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) thông tin đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thanh niên có hành vi châm lửa đốt chân cháu bé 8 tuổi.

Một lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo thông tin thêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nay K Pák (19 tuổi, buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Đơn vị cũng đưa nghi can Nay K Pák ra nơi đã đốt cháu bé để thực nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu vào chiều ngày 12.7, Công an huyện Ea H’leo phát đi thông tin chính thức vụ việc bé trai 8 tuổi ở xã Ea Sol, huyện Ea H'leo.

Cụ thể, quá trình điều tra xác định, khoảng 4h cùng ngày, Nay K Pák (SN 2003, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy của bạn chở Y.N.N. và 2 người bạn của cháu về nhà ở xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô caosu ở buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường.

Lúc này, cháu Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của cháu, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.N.N.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu Y.N.N để dọa, la mắng. Không may, do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa.

Sau khi thấy người Y.N.N bị cháy, Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người để dập lửa và cởi đồ cháu ra.

Hậu quả, cháu Y.N.N. bị bỏng 2 chân. Hiện tình trạng cháu đã cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, tại nhà của em Y.N.N, bà H’Bik Niê (SN 1973, bà ngoại của nạn nhân) chia sẻ rằng: Tối 11.7, gia đình không thấy cháu Y.N.N. cùng với anh trai là Y.C.N. (11 tuổi) và Y.T.N. (8 tuổi, con trai của bà H’Bik Niê) về nên đi tìm, nhưng không được. Đến khoảng 23h cùng ngày, 3 cháu được một người họ hàng chở về nhà trong tình trạng cháu Y.N.N. bị bỏng nặng.

Khi bà H’Bik Niê hỏi thì 3 cháu nhỏ kể, vào sáng 11.7, lúc đang tắm ở dưới hồ nước gần nhà thì Nay K Pák đi ngang qua, rủ cả 3 người qua buôn Bir (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo).

Lúc này, cả 3 cháu không đồng ý đi cùng thì bị Nay K Pák đánh vào chân. Sau đó, Nay K Pák đã dùng xe máy chở 3 cháu bé này qua buôn Bir ăn nhậu.

Đến tối cùng ngày, trên đường chở 3 cháu về, khi tới lô cao su ở buôn Bir, Nay K Pák kêu 3 cháu bé đi lấy mủ cao su.

Còn phía cháu Y.T.N. kể lại rằng: Khi tới lô cao su, Nay K Pák dừng xe lại bảo 3 cháu đi lấy mủ cao su nhưng các cháu không đồng ý vì sợ bị đánh. Lúc này, Nay K Pák rút ống dẫn xăng xe máy hứng vào chai nước ngọt bên đường rồi hất lên người cháu Y.N.N. và lấy bật lửa quẹt đốt.