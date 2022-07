Có 97,49% thí sinh của tỉnh Kon Tum được công nhận đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 24/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022; tỷ lệ học sinh lớp 12 của tỉnh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,49%.





Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Kon Tum có 4.551 thí sinh tham gia; trong đó, thí sinh người DTTS là 1.548 em.



Kết thúc kỳ thi, tỉnh Kon Tum có 4.429 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 97,49%, thấp hơn năm 2021 là 0,84%. Trong số đó, có 2 thí sinh đỗ do miễn thi và 2 trường hợp được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp.



Đặc biệt, tỉnh Kon Tum có 13 thí sinh đạt điểm 10; gồm 8 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử, 3 thí sinh đạt điểm 10 môn GDCD, 1 thí sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh và 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh học.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Kon Tum có 4.751 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 542 thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; có 4.009 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non; có 200 thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non.



Tỉnh Kon Tum đã bố trí 12 điểm thi chính với 522 cán bộ coi thi. Trong đó có 5 điểm thi đặt tại thành phố Kon Tum và 7 điểm thi đặt tại các huyện. Ngoài ra, bố trí thêm 9 điểm thi dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh.



Để đảm bảo an toàn và khách quan trong việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Kon Tum đã bố trí 80 cán bộ, giáo viên trong Ban chấm thi tự luận và 14 cán bộ giáo viên trong Ban chấm thi trắc nghiệm.



