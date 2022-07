Cán bộ địa chính xã vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt 17 triệu đồng và tước bằng lái 17 tháng

Chiều 7/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Đỗ Duy Viễn, cán bộ xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). Với hành vi điều khiển xe ô tô trong khí thở có nồng độ cồn mức 2 (0.363mg/lít khí thở), ông Viễn đã vi phạm điểm c, Khoản 8, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.



Sau 2 giờ chờ ông Viễn tới xử lý vi phạm nồng độ còn bất thành, cơ quan chức năng đã niêm phong tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định





Căn cứ lỗi vi phạm nói trên, ông Viễn bị Công an tỉnh Lâm Đồng xử vi phạm hành chính số tiền 17 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 17 tháng; đồng thời, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng trao đổi thông tin tới UBND TP Bảo Lộc và UBND xã Đại Lào – nơi ông Viễn đang công tác để chỉ đạo xử lý cán bộ, công chức theo quy định.



Trước đó, vào tối 5/7, trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là chuyên đề được lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi triển khai theo kế hoạch của đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng kéo dài trong 3 tháng từ 20/6 – 20/9/2022.



Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 49A – 434.77 do ông Đỗ Duy Viễn (cán bộ địa chính xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) điều khiển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Sau khi dừng xe, ông Viễn khóa cửa ngồi trong xe không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sau khoảng 30 phút thuyết phục, người này mới chịu mở cửa xe hợp tác đo nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an xác định trong 1 lít khí thở của ông Viễn đạt mức 0.363mg.



Tuy nhiên sau đó, khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm, ông Viễn đã không chấp hành và khóa xe rời khỏi hiện trường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chờ ông Viễn quay lại bất thành, lúc 22 giờ chùng ngày, Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ xe ô tô với sự chứng kiến của các bên liên quan theo quy định pháp luật.



Đến sáng ngày 6/7, ông Đỗ Duy Viễn đã đến Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi để làm việc. Tại đây, ông Viễn đã tường trình lại toàn bộ sự việc, nhận thức được lỗi vi phạm, trình bày do quá say nên bản thân không làm chủ được hành vi; đồng thời, chấp hành việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.



Theo NGUYỄN QUÂN (LĐ online)