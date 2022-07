Bị tố đánh con trai 9 tuổi dã man, người bố nói gì?

Người bố thừa nhận nhiều lần đánh con vì con nói dối, lười học, hay trèo lên mái điện mặt trời rất nguy hiểm.





Liên quan đến việc anh T.V.D. (thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị bà L.T.T. (bà ngoại con trai anh) tố nhiều lần bạo hành con trai là cháu T.V.A. (9 tuổi), trao đổi với Tiền Phong sáng 4/7, anh D. thừa nhận nhiều lần đánh con.



Anh D. cho biết, đang cùng mẹ ruột ra Công an huyện Cư Kuin làm việc liên quan đến phản ánh trên.



“Sự việc xảy ra như thế nào, tôi sẽ khai như thế. Tôi có đánh con vì nhiều lần con không nghe lời, còn bà nội mới đánh gần đây. Tôi chỉ dùng roi tre đánh chứ không dùng đinh như người ta nói”, anh D. kể.



Lý giải khuôn mặt cháu A. bị sưng lên, anh D. nói không đánh vào mặt con, còn vì sao sưng thì không rõ. Anh D. nói cháu A. hay tè dầm nên nghi ngờ sức khỏe con có vấn đề. Anh định thứ 2 hoặc thứ 3 đưa con đi khám. Tuy nhiên, anh chưa thực hiện thì xảy ra vụ việc trên.



Anh D. nói thêm, từ khi cháu A. về ở với anh và bà nội, mọi việc vẫn bình thường. Anh làm nghề xây dựng nên đi từ sáng đến chiều mới về. Ở nhà, cháu A. không nghe lời bà, lười học, hay nói dối, trèo lên mái nhà điện mặt trời rất nguy hiểm. Anh nói nhiều lần không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh với con. Anh D. cũng thừa nhận đang bế tắc trong việc tìm phương pháp tốt để dạy con khi bản thân không có nhiều thời gian bên cạnh.



Những vết thương trên người cháu A. do phía bên ngoại chụp lại



Liên quan đến sự việc trên, chị D.T.H.T. (dì ruột) cháu A. cho biết, Công an huyện Cư Kuin có cử người đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện khám. Kết quả, cháu A. bị gãy ngón tay và bàn tay. Sau đó, công an tiếp tục đưa cháu A. lên TP. Buôn Ma Thuột kiểm tra.



Trước đó, Tiền Phong đưa tin, bà L.T.T. đã gửi đơn tố cháu A. bị bố ruột và bà nội bạo hành. Cụ thể, bà T. trình bày, anh D. kết hôn với con gái bà là D.T.T.H., nhưng được thời gian ngắn thì ly hôn vào năm 2013. Cháu A. ở với mẹ và nhà ngoại đến tháng 10/2021 thì xin được về ở với bố và bà nội vì mẹ đi làm ở Đà Nẵng.



Có lần cháu A. về nhà ngoại chơi thì bà T. nhìn thấy vết bầm trên người nên gọi điện sang nhà nội thì nhận được lý do, cháu không vâng lời nên “răn dạy”. Tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm cháu A. phát hiện nhiều vết đánh trên người nên báo gia đình. Đến ngày 2/7, bà T. đi ngang thì cháu A. gọi lớn xin về ngoại ở vì bị bố và bà nội đánh. Lúc này, bà T. nhận ra cháu bị nhốt không cho ra ngoài, trên người có nhiều vết bầm nên trình báo sự việc với công an, chính quyền.



Theo Huỳnh Thủy (TPO)