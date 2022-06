Nhiều y, bác sĩ ở Tây Nguyên nghỉ việc: Giữ chân cách nào?

Người trong cuộc nói gì?



Trải lòng lý do rời bệnh viện công để “đầu quân” cho bệnh viện tư, một bác sĩ, cán bộ công tác lâu năm trong ngành y tế ở Đắk Lắk (xin được giấu tên) chia sẻ, lương thấp chưa phải là yếu tố đầu tiên quyết định sự ra đi. Bởi nếu chỉ vì tiền, họ sẽ không chọn nghề y ngay từ đầu. Y tế không chỉ là nghề mà còn gắn nghiệp với những người đã chọn. Lý do vị này rời đi vì muốn có một môi trường làm việc năng động, linh hoạt với đầy đủ các thiết bị hiện đại, cơ chế để có thể cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất. Một môi trường thuận lợi để họ được khẳng định mình với nghề, với xã hội. Đấy là những thứ mà ở môi trường bệnh viện công khó đáp ứng. Điều cuối cùng mới là chế độ đãi ngộ, do đó, vị này mong muốn Nhà nước cần có cơ chế chính sách đáp ứng tốt đời sống của cán bộ ngành y để họ yên tâm công tác.



“Trung tâm y tế nơi tôi từng làm việc đã có gần chục người nghỉ làm. Đa phần là cự cãi, không hợp quan điểm với lãnh đạo. Còn chuyện tình ra sao thì quả thực rất khó nói. Cá nhân tôi thì nghỉ việc để đi làm ở bệnh viện tư do chế độ đãi ngộ tốt hơn”, anh N.V.T., một bác sĩ công tác trong ngành y tế Gia Lai cho hay. L T-H T