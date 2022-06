Lâm Đồng: Hai xe ô tô va chạm trên Quốc lộ 20, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe bị bể nát phần đầu, nhiều người trên cả hai chiếc ôtô bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị gãy tay, một số người ngất xỉu.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: VTCNews

Chiều 21/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) giữa hai chiếc xe ô tô của khách du lịch khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/6, tại Km185+600 Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận xã Ninh Gia đã xảy ra vụ va chạm giữa ôtô biển kiểm soát 51G-884.24 do tài xế Nguyễn Văn Thuận (36 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh và xe ôtô biển kiểm soát 61A-644.52 do Nguyễn Thị Cẩm Tiên (27 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến hai chiếc xe bị bể nát phần đầu, nhiều người trên cả hai chiếc ôtô bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị gãy tay, một số người ngất xỉu.

Vụ tai nạn cũng khiến Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ, dòng xe cộ bị ùn ứ hàng cây số theo cả 2 chiều, kéo dài khoảng 30 phút.

Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến hỗ trợ, giải phóng hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đồng thời có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông, giải phóng hiện trường và tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên.