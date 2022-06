Kon Tum: 3 người trong 1 gia đình bị chủ tài khoản Facebook Lu Li Ánh lừa đảo 330 kg sầu riêng

3 người trong một gia đình tại Đắk Lắk bị 1 nữ quái 17 tuổi tại Kon Tum lừa đảo hơn 3 tạ sầu riêng. Bức xúc, các nạn nhân đã đến công an TP.Kon Tum trình báo sự việc.

Ngày 29.6, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đang tạm giữ P.T.N.N (17 tuổi, trú tại TT. Đăk Hà, H.Đăk Hà, Kon Tum) để điều tra về hành vi lừa đảo.

P.T.N.N dùng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết mua sầu riêng với số lượng lớn. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 28.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo của chị Phan Thạch Thu Vương và cháu gái là Cao Thị Hồng Sương (cùng trú tại H.Krông Năng, Đắk Lắk) về việc bán sầu riêng cho một người qua mạng xã hội nhưng không nhận được tiền.

Trước đó, ngày 17.6 thông qua Facebook, chị Sương nhận được tin nhắn của tài khoản "Lu Li Ánh" nói có nhu cầu mua sầu riêng. Sau khi thỏa thuận, thống nhất số lượng và hình thức giao hàng, chủ tài khoản nói trên yêu cầu chị Sương cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thanh toán.

Người này sau đó gửi hình ảnh chụp màn hình nội dung việc đã chuyển tiền vào tài khoản cho chị Sương nhưng rồi lấy lý do cuối tuần, giải thích rằng giao dịch khác ngân hàng có thể tiền sẽ vào tài khoản chậm.

Tin tưởng bạn hàng nên chị Sương đã đóng gói 78 kg sầu riêng với trị giá khoảng 4,2 triệu đồng rồi gửi xe khách đến Kon Tum cho người này. Sau một khoảng thời gian dài, chị Sương vẫn không nhận được tiền nên liên lạc lại nhưng “Lu Li Ánh” đã chặn số và chặn Facebook.

Với thủ đoạn tương tự, cùng ngày 17.6, chủ tài khoản facebook "Lu Li Ánh" cũng đã lừa mua của chị Vương 120 kg sầu riêng với trị giá khoảng 6,8 triệu đồng.

P.T.N.N (áo đen) bị tạm giữ khi đang nhận hàng từ xe vận chuyển. Ảnh: C.T.V

Đến ngày 28.6, “Lu Li Ánh” đã tiếp cận và thỏa thuận giao dịch với chị Cao Thị Thanh Huyền (chị gái của chị Sương, trú tại H.Krông Năng, Đắk Lắk) mua 140 kg sầu riêng với trị giá khoảng 9,1 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận giá cả, chị Huyền gửi xe khách số sầu riêng trên cho “Lu Li Ánh” đến Kon Tum.

Sau khi phát hiện “Lu Li Ánh” cũng chính là người đã lừa cháu và em mình, chị Huyền rủ chị Sương, Vương đón xe từ Đắk Lắk sang Kon Tum để trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Kon Tum đã xác minh, phối hợp với Công an TP.Kon Tum tổ chức truy bắt kẻ lừa đảo. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã tổ chức bắt quả tang P.T.N.N khi đang nhận hàng từ nhà xe vận chuyển.

Tại cơ quan công an, P.T.N.N đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. N. cũng khai nhận đã tạo ảnh chụp màn hình giả mạo giao dịch chuyển tiền thành công qua ứng dụng Internet Banking để lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Kon Tum tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.