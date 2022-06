Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk: Sự đồng hành của báo chí góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, sự đồng hành của báo chí góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm, giúp định hướng dư luận, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí. Ảnh: Ngọc Giàu

Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh quán triệt khẩu hiệu hành động "Công an Đắk Lắk chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và 3 nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá.

Các lực lượng Công an tỉnh đã tập trung tấn công trấn áp, kéo giảm số vụ xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm; vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy được phát hiện nhiều hơn; các chỉ tiêu về điều tra khám phá án, truy nã tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và điều tra xử lý án đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra…

Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng cho phóng viên, nhà báo tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Ảnh: Q.N

Những chuyển biến tích cực của tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là đấu tranh quyết liệt triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, tội phạm hoạt động "tín dụng đen", tổ chức đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy đã khẳng định sự đồng hành của báo chí góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm, giúp định hướng dư luận, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Thiếu tướng Quy cũng gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng lực lượng công an tỉnh, đưa tin kịp thời về những sự việc, vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các phóng viên, nhà báo cũng đã có những chia sẻ, góp ý nhiều nội dung để thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, góp phần xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.