Đắk Nông: Cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép

Sáng 7.6, UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông) tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép dọc quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Sơn.





Khu vực cưỡng chế thu hồi đất là diện tích bị lấn chiếm dọc QL 28 thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý (trước đây thuộc Công ty TNHH TM Nguyên Vũ quản lý); có 133 trường hợp vi phạm với diện tích là 35,41 ha.



Lực lượng chức năng tháo dỡ những ngôi nhà xây trên phần đất lấn chiếm. Ảnh: Thanh Quân



UBND H.Đắk Glong đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tiến hành rà soát và lập biên bản vi phạm hành chính, kiên quyết xử lý thu hồi diện tích lấn, chiếm trái pháp luật. Số trường hợp vắng chủ và trường hợp tự nguyện di dời tài sản, vật kiến trúc, trả lại đất đã lấn chiếm là 35 trường hợp, diện tích 7,2 ha.





Lực lượng chức năng cưa hạ cây do người dân trồng trên đất bị lấn chiếm. Ảnh: Thanh Quân



Trước đó từ ngày 9.3 đến ngày 10.3.2022, H.Đắk Glong đã cưỡng chế đối với 13 trường hợp, với diện tích 3,4 ha đất rừng bị lấn chiếm dọc Quốc lộ 28 đoạn xã Quảng Sơn (đợt 1). Đợt 2 sẽ thực hiện cưỡng chế từ ngày 7.6 đến ngày 15.6, với diện tích 4,58 ha. Dự kiến đợt 3 sẽ tiến hành cưỡng chế đối với 56 trường hợp, diện tích là 20,23 ha.





Lực lượng chức năng khoanh khu vực cưỡng chế. Ảnh: Thanh Quân



Các diện tích sau khi cưỡng chế sẽ giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ty của Nhà nước) để trồng lại rừng và chăm sóc, quản lý, bảo vệ.



Như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định giao hơn 162 ha rừng và đất rừng (trong đó có 156 ha rừng thông, nằm dọc QL28, ở xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) cho Công ty Nguyên Vũ để quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ và chăm sóc rừng trồng.



Công ty Nguyên Vũ do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ đại tá Lương Ngọc Lếp, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) làm giám đốc. Chỉ trong một thời gian ngắn được giao đất, công ty này đã để xảy ra tình trạng rừng thông bị “phá trắng” và diện tích lớn đất rừng bị xâm chiếm, mua bán trái phép tràn lan.



Trước những sai phạm của Công ty Nguyên Vũ, tháng 12.2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích hơn 162 ha từng giao công ty này để giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Nguyên nhân thu hồi đất là do Công ty Nguyên Vũ đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực về đất đai, quản lý và bảo vệ rừng. Tại thời điểm thu hồi, có 35,41 ha đã bị các hộ dân lấn chiếm, sử dụng đất trái luật.

Theo Thanh Quân (TNO)