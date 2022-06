Đắk Nông: Chuẩn bị mở phiên tòa xét xử bị cáo Vàng Seo Trắng

Ngày 26.6, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Seo Trắng và 22 bị cáo khác trong vụ án 'mua bán trái phép chất ma tuý'; 'chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý'; 'trốn khỏi nơi giữ' và 'che giấu tội phạm'.

Theo đó, TAND tỉnh Đắk Nông đã thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Seo Trắng và 22 bị cáo khác, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”; “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”; “trốn khỏi nơi giữ” và “che giấu tội phạm”. Thời gian mở phiên tòa vào sáng 29.6, dự kiến kéo dài trong 2 ngày tại TAND tỉnh Đắk Nông.



Bị cáo Vàng Seo Trắng. Ảnh: Thanh Quân

Như Thanh Niên đã thông tin, Vàng Seo Trắng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy (ban đầu xác định có 2 bánh heroin; mỗi bánh 340-350 gram) tại khu vực Thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê, H.Đắk G’Long (Đắk Nông) vào ngày 6.3.2021. Trắng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trắng có tiền sử bệnh lý, nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Nhưng chiều 7.3.2021, khi đang được điều trị tại Bệnh viện bị can Vàng Seo Trắng đã bỏ trốn biệt tăm. Do đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Vàng Seo Trắng và triển khai truy tìm.

Đêm 16.5.2021, khi Trắng cùng 2 người khác đi trên chiếc ô tô mang biển kiểm soát 47A… đi qua địa bàn H.Đam Rông (Lâm Đồng) để tìm đường tiếp tục trốn sang Campuchia thì bị lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng và lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt giữ. Lúc bắt giữ khám xét xe ô tô có 2 bánh nghi là ma túy.

Quá trình lực lượng công an vây bắt, kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng Seo Trắng và 2 người đi cùng đã dùng hung khí chống trả. Tuy nhiên cả 3 đã bị khống chế, bắt giữ.