Cục Y tế dự phòng đề nghị báo cáo vụ "tiêm 2 loại vắc-xin Covid-19 cho 1 trẻ em"

Cục Y tế dự phòng đã có công điện đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk báo cáo "Về việc tiêm nhầm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em" và chấn chỉnh công tác tiêm vắc-xin.





Sáng 25-6, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã báo cáo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về thông tin tiêm 2 loại vắc-xin Covid-19 cho cùng 1 trẻ em tại Trạm Y tế phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột.





Trạm Y tế phường Tân An tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em



Trước đó, Cục Y tế dự phòng đã có công điện gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo "Về việc tiêm nhầm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em".



Theo Cục Y tế dự phòng, ngày 24-6, đơn vị nhận được thông tin về việc tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ nữ 10 tuổi thay vì tiêm vắc-xin Moderna cùng loại đã tiêm mũi 1 tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Tân An.



Thực hiện công tác quản lý sử dụng vắc-xin, Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung như: Xác minh, làm rõ các thông tin về trường hợp sự cố tiêm vắc-xin phòng Covid-19.



Khi có sự cố sau tiêm chủng, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc-xin để đánh giá, kết luận nguyên nhân, triển khai các hoạt động khắc phục và báo cáo theo quy định.



Đồng thời, rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn, tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn theo quy định.



Giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19 của cháu N.T.D. ghi tiêm 2 loại vắc-xin.



Trong khi đó, theo ông Nay Phi La, ngày 22-6, Trạm Y tế phường Tân An tổ chức tiêm 2 loại vắc-xin Pfizer và Moderna cho 158 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Trường hợp cháu N.T.D. (SN 2012) mũi 1 tiêm vắc-xin Moderna nên được chỉ định và tiêm mũi 2 cùng loại.



Tuy nhiên, do trạm y tế này cùng lúc tiêm 2 loại vắc-xin nên trong quá trình trả phiếu cho cháu D., cán bộ trả phiếu đã ghi nhầm tên vắc-xin từ Moderna thành Pfizer.



Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 22-6, Trạm Y tế phường Tân An tổ chức tiêm vắc-xin mũi 2 cho trẻ em. Trong một giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19 của 1 bé gái 10 tuổi ghi nhận mũi 1 tiêm vắc-xin Covid-19 loại Moderna vào ngày 26-4. Tuy nhiên, mũi 2 trong giấy xác nhận này ghi đã tiêm vắc-xin Pfizer khiến phụ huynh lo lắng.



Theo C. Nguyên (NLĐO)