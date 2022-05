Xử phạt người đàn ông đe dọa "cho đứt đi cánh tay" nhà báo

Người đàn ông gọi điện đe dọa phóng viên "cho đứt đi cánh tay" và lăng mạ cán bộ kiểm tra việc xây dựng trái phép đã bị xử phạt tổng cộng 7,5 triệu đồng.





Sáng 18-5, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Tài Đại (phóng viên Báo Tuổi Trẻ) liên quan đến vụ việc đe dọa "cho đứt đi cánh tay".



Khu vực thác Cá Sấu xây dựng trái phép. Ảnh TT



Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về việc ông Bùi Đình Trọng (ngụ tổ dân phố 6, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) đe dọa phóng viên khi tác nghiệp tại khu vực thác Cá Sấu, cơ quan công an đã tổ chức làm rõ nội dung vụ việc. Công an TP Gia Nghĩa đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trọng với tổng số tiền 7,5 triệu đồng. Trong đó, xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng vì có hành vi "Khiêu khích, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" đối với ông Nguyễn Quốc Đôn (cán bộ địa chính phường Nghĩa Tân). Đồng thời, xử phạt 5 triệu đồng vì ông Trọng đã "Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ" đối với phóng viên Báo Tuổi Trẻ.



Ngoài phạt tiền, cơ quan công an buộc ông Bùi Đình Trọng phải xin lỗi công khai cán bộ địa chính phường Nghĩa Tân và phóng viên Báo Tuổi Trẻ.



Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 8-4, ông Nguyễn Tài Đại đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc có người gọi điện đe dọa "cho đứt đi cánh tay" khi tìm hiểu, viết bài về sai phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn TP Gia Nghĩa.



Theo đơn trình báo của ông Đại, ngày 5-4, ông đi khảo sát thực tế, làm việc với cơ quan chức năng TP Gia Nghĩa về việc san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, chặn suối thác Cá Sấu xây dựng các công trình trái phép.



Đến tối cùng ngày, ông Đại bị 1 người xưng tên Trọng, gọi điện đe dọa: "Mày đưa báo cho đàng hoàng, chứ bọn nó có kiểm tra cũng chẳng làm được gì tao. Tao chấp nhận bỏ tiền cho mày đứt đi cánh tay chứ sợ gì đâu. Bữa sau viết đàng hoàng, không tao bóp đầu đi đó…".

Theo C. Nguyên (NLĐO)