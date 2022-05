Thêm một người tử vong vụ xe khách tông liên hoàn ở Đắk Nông

Một nạn nhân nữa trong vụ tai nạn giữa xe khách và hai xe máy tại Đắk Nông đã tử vong tại bệnh viện.





Anh Đ.V.N. (SN 1981, trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông)- nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở Đắk Nông ngày 3/5 đã tử vong tại bệnh viện. Đây là nạn nhân thứ 2 tử vong.



Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 3/5, tại Km1810 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Đắk Gằn).





Hiện trường vụ tai nạn



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm Hồng Anh mang biển số 47B-017.68 do tài xế L.V.T. (SN 1988, trú thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, chở 45 người chạy theo hướng Đắk Lắk – Đắk Nông.



Khi đến địa điểm trên, xe khách vượt lên nhiều phương tiện khác và va chạm với xe máy mang biển số 47P9-4435 do anh Đ.V.V. (SN 1971, trú thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang rẽ qua bên trái đường theo hướng ngược lại.



Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) do anh N. điều khiển, chở theo chị Đ.T.V. (SN 1976, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Sau khi va chạm, xe khách tiếp tục tông vào ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại.



Vụ tai nạn khiến giao thông tại đây bị ùn tắc cục bộ



Vụ tai nạn khiến anh Đ.V.V. tử vong tại chỗ, anh N. và chị V. bị thương nặng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy bị tông bể nát, xe khách hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



https://tienphong.vn/them-mot-nguoi-tu-vong-vu-xe-khach-tong-lien-hoan-o-dak-nong-post1435534.tpo

Theo Huỳnh Thủy (TPO)