Đắk Lắk: Con rể rủ người về nhà mẹ vợ đánh bạc bị công an bắt quả tang

Đang say sưa đánh bạc tại nhà mẹ vợ của một con bạc, nhóm 4 người bị cơ quan chức năng bắt quả tang, thu giữ hàng chục triệu đồng.



Chư Păh: Nhóm đối tượng đánh bạc lãnh 81 tháng tù

An Khê: Bắt quả tang nhóm đánh bạc trái phép



Sáng 19/5, theo Viện KSND huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk), đơn vị đã cử kiểm sát viên đến khám nghiệm hiện trường vụ bắt quả tang nhóm 4 người đánh bạc tại xã A Mung (huyện Ea H'Leo).



Theo thông tin ban đầu, chiều 17/5, Phan Tấn Cường (29 tuổi, trú tại xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo) đến nhà mẹ vợ của mình tại thôn 4, xã Cư A Mung chơi.





Nhóm người bị bắt quả tang khi đang say sưa sát phạt nhau. Ảnh minh họa



Tại đây, Cường rủ Đào Văn Thành (30 tuổi), Bùi Văn Vương (33 tuổi), Hoàng Công Duy (31 tuổi) cùng trú tại huyện Ea H’Leo và Phùng Thị Đào (52 tuổi, trú tại huyện Quảng Hóa, tỉnh Cao Bằng) đánh bạc qua hình thức cào liêng thắng thua bằng tiền thì tất cả đồng ý.



Khoảng một tiếng sau, khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’Leo phối hợp với Công an xã Cư A Mung bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 29 triệu đồng.



Công an huyện Ea H'Leo đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



https://danviet.vn/dak-lak-con-re-ru-nguoi-ve-nha-me-vo-danh-bac-bi-cong-an-bat-qua-tang-2022051910274671.htm



Theo Ánh Dương (Dân Việt)