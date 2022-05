Công an tỉnh Đắk Nông cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ để lừa đảo

Ngày 12.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố cảnh báo về các hoạt động mạo danh cá nhân, cơ quan, tổ chức Nhà nước để trục lợi.





Theo Công an tỉnh Đắk Nông, gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh là cán bộ công tác tại các bộ, ban, ngành Trung ương gọi điện đến các sở, ban, ngành trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước để mời chào giới thiệu, đề nghị mua các loại sách, tài liệu chuyên môn. Các đối tượng này không ra mặt mà thông qua đội ngũ shipper để giao sách rồi nhận tiền chuyển khoản hoặc thanh toán qua đường bưu điện.





Thời gian qua có rất nhiều đối tượng giả danh cán bộ rồi lừa đảo thông qua mạng xã hội. Ảnh: THANH QUÂN



Trước đó, vào tháng 3.2022, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng mạo danh hoặc tự nhận có mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cụ thể, các đối tượng đã truy cập vào trang facebook, zalo cá nhân (tài khoản thật) của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để thu thập thông tin và lấy hình ảnh cá nhân lãnh đạo.



Sau đó, các đối tượng lập tài khoản giả mạo kết bạn với người quen của lãnh đạo tỉnh và nhắn tin với họ rồi đưa ra nhiều lý do hỏi vay tiền để phục vụ công việc cơ quan hoặc xử lý công việc cá nhân để chiếm đoạt.



Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này.



Đối với các thông tin giả mạo, nghi vấn giả mạo... đề nghị kịp thời thông tin đến Công an tỉnh Đắk Nông để phối hợp đấu tranh, xử lý.

Theo Thanh Quân (TNO)