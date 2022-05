Công an 9 tỉnh, thành, đơn vị thi tài tại Đắk Lắk

Hội thi điều lệnh, bắn súng võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 - vòng loại Bảng thi số 6 được tổ chức tại Đắk Lắk với sự tham gia của công an 9 tỉnh, thành, đơn vị.

Ngày 13.5, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Công an tổ chức khai mạc bảng thi số 6 Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).





Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk tặng hoa, chúc mừng các đội thi. Ảnh: Hoàng Bình



Theo đó, bảng 6 của hội thi lần này do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức có 9 đội gồm lực lượng công an các tỉnh, thành: TP.HCM, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.



Khối cảnh sát dự thi phần thi duyệt đội ngũ. Ảnh: CTV





Tại lễ khai mạc, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hội thi lần này không chỉ đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương, mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.





Một chiến sĩ biểu diễn vận khí công, dùng răng mang vật nặng đi trên mảnh chai thủy tinh. Ảnh: Hoàng Bình



“Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Do đó, công an các đơn vị, địa phương tham gia hội thi phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, tinh thần đồng chí, đồng đội”, thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.





Nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động biểu diễn khí công nằm trên tấm đinh nhọn. Ảnh: Hoàng Bình



Theo ban tổ chức, hội thi của bảng 6 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15.5. Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ của 9 đơn vị nói trên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như: thi điều lệnh, duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật Công an nhân dân, tình huống ứng dụng võ thuật, bài võ tổng hợp; bắn các loại súng với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ...





Biểu diễn dùng răng kéo xe tải nặng. Ảnh: Hoàng Bình

Biểu diễn dùng yết hầu uốn cong thanh sắt. Ảnh: Hoàng Bình



Tại buổi khai mạc, các đơn vị đã tổ chức trình diễn võ thuật như: múa côn nhị khúc, võ thuật đối kháng; cùng các bài khí công đẹp mắt như: tay không chặt gạch, ngói, dừa; dùng yết hầu uốn cong thanh thép; mang vật nặng đi trên mảnh chai thủy tinh; dùng răng kéo xe tải…

Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)