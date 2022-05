Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng.





Tiếp tục chương trình, ngày 5/5/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhận đỡ đầu đối với 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút. Hai cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt là Y Côi (SN 2011) và HTrúc (SN 2015), từ khi sinh ra các cháu không biết bố mình là ai, mẹ bị thần kinh không ổn định, nói không rõ, không có nhà riêng, phải ở nhờ nhà em gái.





Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông nhận đỡ đầu chăm sóc 2 cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.



Chia sẻ với những khó khăn đó, tiếp tục triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã đến thăm hỏi, tặng gạo, sữa và 1 chiếc bàn học, đồng thời nhận đỡ đầu 2 cháu Y Côi và HTrúc với mức hỗ trợ 1.100.000đ/tháng.



Trước đó, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã nhận đỡ đầu chăm sóc 2 cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ là Giàng A Vành (SN 2007) và Giàng A Thanh (SN 2011), đều trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) với số tiền hỗ trợ cho hai cháu là 1 triệu đồng/tháng, do hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp.



Trung tá Võ Thị Hiền Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Với phương châm “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, chương trình đặt ra mục tiêu 100% các cấp Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương. Để tạo sự đồng thuận cao, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ các cấp đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đồng thời làm tốt vai trò kết nối “Mẹ đỡ đầu” và các em, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Từ khi triển khai vào đầu năm 2022 đến nay, đã có nhiều cấp hội phụ nữ trong toàn Công an tỉnh triển khai hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhận hỗ trợ các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000đ/cháu/tháng...



Việc làm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng rất lớn, góp phần chung tay chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc được nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, chắp cánh cho các em thêm nghị lực trở thành người công dân có ích. Qua đó góp phần lan tỏa, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông vì nhân dân phục vụ.

