Vợ giấu ma túy vào xe của chồng rồi… báo công an

Để trả thù chồng, người vợ đã pha ma túy vào nước chanh cho chồng uống và giấu ma túy trong xe máy của chồng rồi báo công an bắt giữ.

Ngày 22-4, TAND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Trần Thị Thúy (SN 1984, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) cùng đồng phạm về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, Trần Thị Thúy và ông Đ.V.Y. (SN 1979, trú tại thị trấn Buôn Trấp) trước đây có quan hệ vợ chồng, có với nhau 3 người con.

Năm 2016, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên Thúy và ông Y. ly hôn. Tuy nhiên, sau đó cả 2 quay về ở với nhau, có thêm 1 con chung.

Quá trình bà Thúy mang bầu và sinh con thứ tư, giữa 2 người tiếp tục xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bà Thúy nảy sinh ý định mua ma túy để vu oan cho ông Y. nhằm trả thù.

Khoảng tháng 7-2021, bà Thúy gặp Võ Minh Trí (SN 1990, trú tại thị trấn Buôn Trấp) nhờ mua ma túy với giá 7 triệu đồng. Thấy số ma túy vừa mua của đối tượng Trí ít nên khoảng đầu tháng 8-2021, bà Thúy liên lạc với Vũ Minh Đức Sơn (SN 1994, trú tại thị trấn Buôn Trấp) để hỏi nhờ mua ma túy. Sau khi đồng ý, đối tượng Sơn nói bà Thúy đưa 4 triệu đồng cho Vũ Minh Hà (SN 1994, em ruột của Sơn) và được Hà bán ma túy.

Chiều 15-8-2021, thấy ông Y. nói là bị trúng gió nên bà Thúy lấy 1 gói pha vào ly nước chanh cho ông Y. uống. Đồng thời, giấu 2 gói ma túy còn lại vào sau đuôi xe máy của ông Y.

Sau đó, biết ông Y. chạy xe máy đi vào khu vực 1 cây xăng nên bà Thúy điện thoại trình báo với công an rằng có người tàng trữ ma túy. Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Buôn Trấp đã bắt giữ ông Y. và phát hiện sau đuôi xe có ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ bản chất vụ việc.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thúy 6 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Do trước đó bà Thúy bị tuyên án 9 tháng 25 ngày cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc nhưng chưa chấp hành xong hình phạt nên tổng hình phạt của bị cáo Trần Thị Thúy là 6 năm 9 tháng 8 ngày tù.

Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Võ Minh Trí 2 năm 6 tháng tù; Vũ Minh Đức Sơn 3 năm 3 tháng tù và Vũ Minh Hà 2 năm 9 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".