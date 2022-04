Sổ đỏ giả "qua mặt" cả công chứng bán với giá 50 triệu đồng

Ngày 20/4, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Hiền (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Liên Đầm, huyện Di Linh) về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.





Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Hiền đã sử dụng các thông tin về thửa đất, bản trích lục, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bản chính hoặc photo, thông tin chủ sử dụng đất… do người có nhu cầu gửi tới qua nhắn zalo. Từ những thông tin này, Hoàng Văn Hiền đã gửi đi in ấn, làm giả các “sổ đỏ” cho người có nhu cầu. Mỗi sổ đỏ đối tượng này lấy của người làm từ 30 - 50 triệu đồng.



Bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn đang sốt, người dân cần hết sức cảnh giác, thận trọng với giao dịch đất đai.





Khám xét nơi ở của Hoàng Văn Hiền, Công an huyện Di Linh đã thu giữ 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.



Theo nhận định của cơ quan điều tra, loại giấy tờ giả do Hoàng Văn Hiền đặt làm giống hệt như thật, từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con dấu... nên dễ dàng qua mặt được các văn phòng công chứng. Trước sự việc trên, người dân cần hết sức cảnh giác trong các giao dịch liên quan tới hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở, vốn đang rất nóng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Công an huyện Di Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây làm giả giấy tờ này.

