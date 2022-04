Lâm Đồng: Lập biên bản vụ 'ly càphê đắt nhất Việt Nam'

Trên mạng xã hội, một du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh đã “tố” quán càphê ở Bảo Lộc bán cho đoàn khách 4 ly càphê “Phượng hoàng lửa” với giá lên tới 249.000 đồng/ly.



Dân mạng "sốc" với ly cà phê có giá gần 250.000 đồng ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng làm việc với Chủ quán càphê Photo And Bike Coffee. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 12/4, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) gồm đại diện Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế và Công an phường Lộc Tiến đã kiểm tra quán Photo And Bike Coffee ở địa chỉ số 1037 đường Trần Phú.



Vụ việc liên quan đến một du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh đã “tố” quán càphê này bán cho đoàn khách 4 ly càphê “Phượng hoàng lửa” với giá lên tới 249.000 đồng/ly, được gọi là ly càphê "đắt nhất Việt Nam" trên mạng xã hội.



Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trong menu của quán không có thức uống càphê có tên “Phượng hoàng lửa,” chỉ có càphê trứng và được ghi giá từ 100.000-249.000 đồng/ly.



Tuy nhiên, giá của càphê trứng có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới.



Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Huy, chủ quán Photo And Bike Coffee, cho biết do càphê “Phượng hoàng lửa” mới được thử nghiệm thành công nên chưa kịp đưa vào niêm yết giá công khai trong menu. Vì thế, quán ghi tạm giá vào càphê trứng - bản nâng cấp thành càphê “Phượng hoàng lửa.”



Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời hướng dẫn ông Huy thực hiện nghiêm việc công khai giá cả phù hợp với các loại thức uống trong menu theo quy định.



Người đưa thông tin trên lên mạng xã hội là ông Nguyễn Văn Tr., trú tại Thành phố Hồ Hồ Chí Minh.



Theo ông Tr., cách đây khoảng 3 tháng, ông đã đến quán Photo And Bike Coffee dùng thử món càphê trứng với giá niêm yết 90.000 đồng/ly.



Đến ngày 11/4, ông cùng gia đình ghé lại quán này và có giới thiệu về món càphê trứng với mọi người.



Sau khi xem menu, nhóm của ông Tr. gọi 4 ly càphê trứng và được chủ quán giới thiệu hiện càphê trứng đã được nâng cấp thành càphê “Phượng hoàng lửa.”





Chủ quán càphê Photo And Bike Coffee pha chế ly càphê "có 1 không 2" cho khách thưởng thức. (Ảnh: TTXVN phát)



Chủ quán tư vấn cho nhóm lựa chọn ly đặc biệt nhưng không nêu cụ thể giá tiền. Khi nhận phiếu tính tiền với tổng số tiền 1.286.000 đồng, trong đó 4 ly càphê “Phượng hoàng lửa” là 996.000 đồng (249.000 đồng/ly), ông Tr. đã phản ứng với chủ quán.



Sau đó, 2 bên thương lượng và nhóm chấp nhận trả tiền cho mỗi ly càphê là 180.000 đồng/ly.



Tuy nhiên, sau khi thưởng thức thì chất lượng của ly càphê này chưa tương xứng với giá tiền.



Ông Nguyễn Quốc Huy, chủ quán Photo And Bike Coffee, giải thích càphê “Phượng hoàng lửa” được pha chế từ sự kết hợp của nhiều loại phụ gia như mật ong rừng, trứng, sữa ong chúa và các loại rượu ngoại. Sau khi pha chế, càphê được đốt trực tiếp bằng bình ga mini.



Chủ quán cho biết thêm ông là người đã tư vấn cho trường hợp khách hàng phản ánh về ly càphê “Phượng hoàng lửa” có giá 249.000 đồng, lựa chọn ly càphê đặc biệt nhất Việt Nam này. Khi uống càphê “Phượng hoàng lửa,” khách còn được tặng thêm 1 túi càphê khoảng 0,2kg. Tổng cộng giá mỗi ly càphê “Phượng hoàng lửa” dao động từ 150.000 đồng/ly bình thường đến 249.000 đồng/ly đặc biệt.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)